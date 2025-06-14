Эксперты сообщили о провале 77% мошенников при попытках обмана

Эксперт сообщила о 77% неудачных попыток хищения денег у россиян

Tекст: Мария Иванова

Три четверти мошенников (77,1%) не смогли похитить деньги у россиян, сообщила эксперт проекта «За права заемщиков» и куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. Такой показатель оказался выше данных прошлого года на 10,1 процентных пункта, что эксперт объяснила ростом финансовой грамотности и активностью граждан, передает РИА «Новости».

По словам Храпуновой, атаке подвергались все возрастные группы, от подростков до пенсионеров. Она отметила: «Сегодня мошенники так виртуозно продумывают легенды и скрипты общения, что каждый человек может стать жертвой. Схемы модифицируются и подстраиваются под новостную повестку и особенности каждого».

В этом году злоумышленники стали чаще использовать сценарии, вызывающие у жертв большее доверие и панику. После того как жертва называла код из смс, мошенники подслушивали разговор или включали фрагменты, чтобы убедить в реальности происходящего, усиливая эффект второго этапа преступления.

Эксперт уточнила, что чаще всего жертвы не сообщают сумму ущерба. Однако среди известных случаев больше всего россияне теряли из-за «псевдоброкеров» – около 80 млн рублей, за ними идет «телефонное мошенничество» – 42 млн рублей, а на третьем месте финансовые пирамиды – около 9 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России за первые четыре месяца 2025 года зафиксирован рост суммы ущерба от дистанционных хищений на 17%.

МВД ранее раскрыло новые схемы мошенничества на сайтах знакомств. Также МВД предупредило о росте мошенничества перед Днем России.