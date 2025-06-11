МВД: Сумма ущерба от дистанционных хищений достигла 64 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

С января по апрель 2025 года сумма ущерба от дистанционных хищений составила 64 млрд рублей, что на 17% превышает аналогичный показатель прошлого года, сказал Филиппов, передает ТАСС.

Он уточнил, что большая часть похищенных средств выведена за пределы юрисдикции России.

За пять месяцев 2025 года зарегистрировано более 308 тыс. IT-преступлений, дистанционные хищения составили 188 тыс.

В 2024 году общее число IT-преступлений достигло 765 тыс., из которых 494 тыс. составили дистанционные хищения, а сумма ущерба составила 203 млрд рублей. Вместе с тем, по словам Филиппова, благодаря внедрению новых систем защиты, фиксируется незначительное снижение числа зарегистрированных дистанционных мошенничеств. По итогам пяти месяцев этот показатель уменьшился на 0,3%. Он акцентировал внимание на том, что ущерб при этом продолжает расти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2025 года банки предотвратили 43,8 млн попыток хищения средств клиентов на сумму 4,6 трлн рублей. Мошенникам удалось похитить 6,9 млрд рублей.