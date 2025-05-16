Банки спасли 4,6 трлн рублей от мошенников в I квартале

Сексолог объяснил разные взгляды на секс миллениалов и зумеров

Сексолог Кульгавчук рассказал о различиях в сексуальном поведении миллениалов и зумеров

Tекст: Татьяна Косолапова

«Согласно опросам ВЦИОМ за 2023 год, современные подростки начинают половую жизнь в 17–19 лет. О сексе с ними говорят открыто, у многих было половое просвещение от родителей или педагогов. В связи с этим зумеры лучше осведомлены о таких рисках, как передающиеся половым путем заболевания или нежелательная беременность. У них более выражен акцент на важность взаимного согласия и эмоциональной готовности. При этом виртуальные отношения замедляют переход к физической близости, а финансовая нестабильность и карьерные приоритеты отодвигают сексуальную активность», – рассказывает психотерапевт Кульгавчук.

В отличие от зумеров, средний возраст начала половой жизни у миллениалов составлял 16–18 лет, о чем свидетельствовали опросы Росстата в 2000-е годы. Миллениалы росли в условиях табуированности темы сексуальных отношений, но более раннему началу половой жизни способствовала пропаганда сексуализации в СМИ. Значительное влияние оказали фильмы, музыка и ТВ-шоу 1990–2000-х годов, где обезличенный секс романтизировался.

По словам Кульгавчука, исследователи раньше говорили об определенном равнодушии миллениалов к интимной близости. «Оно было связано не с отсутствием интереса, а с экономическим укладом: люди этого поколения фокусировались на карьере и образовании, откладывая семью и отношения. Не менее важную роль сыграл рост индивидуализма: приоритет личных целей над традиционными «взрослыми» этапами (брак, дети)», – указывает специалист.

Сексолог подчеркивает, что миллениалы хоть и начинали раньше вступать в интимную близость из-за давления поп-культуры, но реже занимались сексом из-за страхов и экономической турбулентности. Зумеры, благодаря просвещению и технологиям, подходят к теме рационально: позже стартуют, но чаще поддерживают сексуальную активность как часть осознанного образа жизни.



«Что касается плюсов и минусов поведения современных подростков, то позитивными можно считать раскрепощенность и открытость: зумеры чаще обсуждают секс с партнерами и родителями, что снижает риски непонимания. Это осознание своих границ и отказ от навязанных норм. Например, девушки реже соглашаются на секс «из вежливости». Но, безусловно, есть и негативные тенденции, которые беспокоят врачей-сексологов», – говорит Кульгавчук.

К ним врач относит ранний доступ к порнографии. Так, по статистике 63% зумеров впервые видят контент эротического характера в возрасте до 14 лет, что искажает представления о сексе. Среди минусов также есть деструктивное влияние соцсетей на половую жизнь. Культура «лайков» провоцирует ранние эксперименты ради одобрения, а откровенные фото и переписки становятся инструментом шантажа.

«Позитивными тенденциями современных подростков в сексе можно считать снижение числа подростковых беременностей и ЗППП за счет просвещения. Негативными – рост психологических проблем из-за гиперсвязи между сексуальностью и самооценкой. Например, это проявляется в давлении на «успешность» в отношениях», – объясняет собеседник.

Зумеры, подытоживает сексолог, подходят к сексу рациональнее, чем миллениалы, но сталкиваются с новыми вызовами цифровой эпохи. «Ключевое отличие – смещение фокуса с «физического» на «эмоциональное» в отношениях. Если миллениалы ломали табу, то зумеры учатся жить в мире, где секс – не запретная тема, но часть комплексной самоидентификации», – заключил Кульгавчук.