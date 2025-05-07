МВД предупредило о новой схеме мошенничества на площадках объявлений

МВД раскрыло схему кражи денег у продавцов на онлайн-платформах объявлений

Tекст: Мария Иванова

Схема мошенничества подробно описана в Telegram-канале управления МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК). Преступники связываются с продающим товар гражданином через интернет-платформу, после чего уговаривают перейти в мессенджер якобы из-за проблем с загрузкой фото.

Далее мошенник сообщает, что оплатил товар через площадку, и просит продавца подтвердить получение средств. На почту или в мессенджере продавцу приходит фальшивое уведомление, внешне полностью имитирующее официальный стиль выбранной платформы.

В письме содержится ссылка на поддельный сайт, после перехода на который просят ввести номер банковской карты и код из SMS. Ввод этих данных приводит к хищению средств с банковского счета пользователя.

Во избежание подобных ситуаций МВД советует использовать только официальные приложения для переписки и совершения сделок, а также внимательно проверять адрес сайта перед вводом личных данных.

Ранее в УБК предупреждали, что злоумышленники стали звонить гражданам под видом представителей военной прокуратуры и убеждать их передать наличные курьерам для якобы защиты сбережений.

Кроме того мошенники начали звонить гражданам, представляясь сотрудниками ФНС, и требовать предоставить паспортные данные или ИНН для записи на прием.

Аферисты также взламывали личные кабинеты на портале Госуслуг, представляясь сотрудниками поликлиник, и использовали доступ к персональным данным в корыстных целях.