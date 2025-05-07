Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?0 комментариев
МВД предупредило о новой схеме мошенничества на площадках объявлений
МВД раскрыло схему кражи денег у продавцов на онлайн-платформах объявлений
Министерство внутренних дел рассказало о способе, с помощью которого злоумышленники получают доступ к банковским данным продавцов на онлайн-платформах.
Схема мошенничества подробно описана в Telegram-канале управления МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК). Преступники связываются с продающим товар гражданином через интернет-платформу, после чего уговаривают перейти в мессенджер якобы из-за проблем с загрузкой фото.
Далее мошенник сообщает, что оплатил товар через площадку, и просит продавца подтвердить получение средств. На почту или в мессенджере продавцу приходит фальшивое уведомление, внешне полностью имитирующее официальный стиль выбранной платформы.
В письме содержится ссылка на поддельный сайт, после перехода на который просят ввести номер банковской карты и код из SMS. Ввод этих данных приводит к хищению средств с банковского счета пользователя.
Во избежание подобных ситуаций МВД советует использовать только официальные приложения для переписки и совершения сделок, а также внимательно проверять адрес сайта перед вводом личных данных.
Ранее в УБК предупреждали, что злоумышленники стали звонить гражданам под видом представителей военной прокуратуры и убеждать их передать наличные курьерам для якобы защиты сбережений.
Кроме того мошенники начали звонить гражданам, представляясь сотрудниками ФНС, и требовать предоставить паспортные данные или ИНН для записи на прием.
Аферисты также взламывали личные кабинеты на портале Госуслуг, представляясь сотрудниками поликлиник, и использовали доступ к персональным данным в корыстных целях.