За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
МВД сообщило о мошенничестве от имени военной прокуратуры
Стало известно о новой мошеннической схеме с угрозами от военной прокуратуры
Злоумышленники стали звонить гражданам под видом представителей военной прокуратуры, чтобы убедить их передать наличные курьерам для якобы защиты сбережений.
Как сообщает УБК МВД в своем в Telegram-канале, были зафиксированы случаи, когда мошенники связываются с гражданами России, представляясь сотрудниками военной прокуратуры.
Злоумышленники заявляют, что некие преступники якобы уже получили доступ к банковским счетам россиян и могут перевести деньги на Украину.
Для предотвращения такого «перевода» аферисты предлагают снять все средства и передать их через курьера, чтобы якобы разместить деньги в специальном банковском сейфе для сохранности.
МВД отмечает, что сотрудники военной прокуратуры не звонят гражданам по подобным вопросам и никогда не требуют передачи денег курьеру.
Ведомство рекомендует при поступлении таких звонков сохранять спокойствие, не вступать в диалог, не передавать деньги и сразу связываться с полицией по официальным номерам. Также МВД советует проинформировать близких о подобных мошеннических схемах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, актуальными угрозами для россиян стали телефонные звонки, вредоносные программы и кражи денег с помощью NFC-клонирования банковских карт.
При этом перед майскими праздниками выросло число мошеннических схем в туризме, садоводстве и организации торжеств с использованием поддельных скидок и требованием предоплаты. А в преддверии Дня Победы мошенники усилили активность, используя доверие пенсионеров и ветеранов для получения их персональных и банковских данных.