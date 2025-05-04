МВД сообщило о мошенничестве от имени военной прокуратуры

Стало известно о новой мошеннической схеме с угрозами от военной прокуратуры

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает УБК МВД в своем в Telegram-канале, были зафиксированы случаи, когда мошенники связываются с гражданами России, представляясь сотрудниками военной прокуратуры.

Злоумышленники заявляют, что некие преступники якобы уже получили доступ к банковским счетам россиян и могут перевести деньги на Украину.

Для предотвращения такого «перевода» аферисты предлагают снять все средства и передать их через курьера, чтобы якобы разместить деньги в специальном банковском сейфе для сохранности.

МВД отмечает, что сотрудники военной прокуратуры не звонят гражданам по подобным вопросам и никогда не требуют передачи денег курьеру.

Ведомство рекомендует при поступлении таких звонков сохранять спокойствие, не вступать в диалог, не передавать деньги и сразу связываться с полицией по официальным номерам. Также МВД советует проинформировать близких о подобных мошеннических схемах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актуальными угрозами для россиян стали телефонные звонки, вредоносные программы и кражи денег с помощью NFC-клонирования банковских карт.

При этом перед майскими праздниками выросло число мошеннических схем в туризме, садоводстве и организации торжеств с использованием поддельных скидок и требованием предоплаты. А в преддверии Дня Победы мошенники усилили активность, используя доверие пенсионеров и ветеранов для получения их персональных и банковских данных.