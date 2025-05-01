Эксперты сообщили о всплеске мошенничества перед майскими праздниками

Эксперты сообщили о росте мошенничества в туризме, садоводстве и праздничных услугах

Tекст: Мария Иванова

Мошенники активизировались в преддверии майских праздников в таких сферах, как туризм, садоводство, свадьбы и выпускные, передает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Эксперты отмечают: «Мошенники создают копии популярных сервисов («Островок», «Яндекс. Путешествия», OneTwoTrip), меняя одну букву в названии. Предлагают «горящие туры« со скидкой 50-70%, уникальные отели «только для своих« и возможность «забронировать без предоплаты» по персональным данным».

В этом году появилась новая схема: в социальных сетях и на онлайн-досках объявлений мошенники предлагают авиабилеты в два раза дешевле, чем у авиакомпаний, присылают фальшивые билеты с поддельным PNR-кодом, а в день вылета выясняется, что билета нет в системе. Также участились случаи, когда туристам предлагают срочно арендовать домики у моря или глэмпинги по выгодной цене с предоплатой, но после оплаты «хозяин» исчезает.

В сфере садоводства злоумышленники продают «редкие сорта» семян через соцсети, а после получения денег присылают обычные семена или не отправляют ничего. Кроме того, в новом сезоне отмечены случаи мнимой газификации СНТ: мошенники звонят дачникам с предложением внести предоплату 15 тыс. руб. за подключение.

В мае мошенники используют темы последних звонков, ЕГЭ, свадеб. В мессенджерах рассылают ложные сообщения о недопуске ребенка к экзамену из-за отсутствия медсправки и требуют оплату за пересдачу. Также поддельные организаторы мероприятий требуют предоплату, но в день торжества не появляются, а под предлогом «красивых дат» в мае предлагают несуществующие локации для свадеб и просят предоплату за банкет.

Эксперты советуют россиянам тщательно проверять сайты, использовать только проверенные агрегаторы, внимательно относиться к названию сервисов, не переводить деньги без договора и всегда проверять отзывы и портфолио подрядчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии Дня Победы мошенники усилили активность, используя доверие пенсионеров и ветеранов для получения их персональных и банковских данных. Мошенники уже обманули троих пожилых москвичей, пообещав им выплаты и подарки к 80-летию Победы, из-за чего пенсионеры потеряли крупные суммы.

Кроме того стало известно, что злоумышленники используют дипфейки и методы социальной инженерии для обмана пользователей в сервисах знакомств, выманивая у россиян крупные суммы под видом инвестиций.