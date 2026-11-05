Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Биткойн и Ethereum резко выросли в цене
Курс биткоина вырос на 5% и достиг 80,5 тыс. долларов
Курсы биткойна и Ethereum пошли в рост, стоимость биткойна достигла 80,5 тыс. долларов, Ethereum – 2,4 тыс.
По состоянию на 7:33 мск биткойн прибавил 5% и торговался на уровне 80,513 тыс. долларов, Ethereum («эфир», ETH) вырос на 7,36%, достигнув 2,425 тыс. долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Binance.
Капитализация всего криптовалютного рынка 5 ноября составляла 2,69 трлн долларов, по данным Coinmarketcap. Биткойн занимает 60,1% рынка (1,61 трлн долларов), Ethereum – 11% (296,55 млрд долларов).
Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции свыше 104 тыс. трейдеров на 794,71 млн долларов, сообщает Coinglass. Основная часть ликвидаций (556,36 млн долларов) пришлась на короткие позиции, на длинные – 238,35 млн. Большая часть закрытых позиций относится к биткойну. Крупнейший ордер на ликвидацию стоимостью 38 млн долларов прошел на бирже HTX в паре ETH-USDT.
В конце октября биржа Binance подверглась хакерской атаке, из-за которой функция вывода средств была временно недоступна. Возможные потери оценивались в 6,3 млрд долларов. После разморозки вывода пользователи вывели около 3,64 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Федеральное бюро расследований США приступило к выяснению масштабов хакерской атаки на криптовалютную биржу Binance.
Злоумышленники похитили у криптовалютной биржи Binance активы на сумму 5,7 млрд долларов.
Стоимость биткоина опустилась ниже 77 тыс. долларов на фоне сообщений о проблемах с безопасностью.