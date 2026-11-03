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Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей со сборной России
Чешский хоккейный союз на следующей неделе обсудит отказ от матчей против сборной России после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским хоккеисткам.
Исполнительный комитет Чешского хоккейного союза (CSLH) на следующей неделе рассмотрит конкретные шаги для возможного отказа от встреч с российской командой, передает РИА «Новости». «Мы находимся в интенсивном контакте с Финляндией, Швецией, Канадой, Францией и другими федерациями и полностью разделяем их однозначные позиции», – заявили в организации.
Там добавили, что получают от российской стороны запросы о шагах, направленных на реинтеграцию, на которые необходимо реагировать.
Кроме того, в четверг CSLH обсудит с правительством страны действующие ограничения и возможность невыдачи виз российским спортсменкам. В понедельник министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар сообщил, что Прага не выдаст визы хоккеисткам из России для участия в женском чемпионате мира для игроков не старше 18 лет, который пройдет в Остраве в январе 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.
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