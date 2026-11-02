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    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    55 комментариев
    2 ноября 2026, 01:55 • Новости дня

    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США

    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов, пишет Axios.

    Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.

    По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.

    Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.

    В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.

    В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.

    30 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    «Ликуд» стал крупнейшей фракцией в новом Кнессете Израиля

    Центризбирком Израиля: Правящая коалиция получила 53 места в Кнессете

    «Ликуд» стал крупнейшей фракцией в новом Кнессете Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала итоговые результаты выборов в Кнессет 26-го созыва, по которым коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху получила 53 места против 48 у оппозиции и 19 у арабских партий.

    Центральная избирательная комиссия Израиля в пятницу ночью объявила окончательные итоги парламентских выборов после подсчета бюллетеней из двойных конвертов, сообщает Israel National News. Первое место заняла партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с 27 мандатами, второе – «Яшар» Гади Айзенкота с 21 местом, третье – «Вместе» Нафтали Беннета с 12 местами. Объединенный список получил 11 мест, «Демократы» и «Раам» – по восемь, «Исраэль бейтену», «Оцма йехудит» и «Яадут ха-Тора» – по семь, «Шас» и Религиозно-сионистская партия – по шесть. Явка составила 77,9%, всего подсчитано 5 млн 716 тыс. 665 голосов.

    Комиссия также сообщила о расследовании Шин Бет по подозрению в манипуляциях на выборах, инициированном по указанию председателя комиссии судьи Ноама Сольберга. «Вчера глава Шин Бет представил председателю комиссии секретные разведданные, что привело к открытию расследования. С одобрения председателя основные моменты ранее также были представлены премьер-министру Биньямину Нетаньяху, лидеру оппозиции Яиру Лапиду и главе партии «Яшар» Гади Айзенкоту», – заявил исполняющий обязанности гендиректора комиссии Дин Ливне. По его словам, расследование не затронет итоги выборов и не касается конкретного сектора населения; окончательные результаты планируется передать президенту страны в среду, 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Нетаньяху остался исполняющим обязанности премьер-министра Израиля после того, как его правый блок набрал 53 места в Кнессете, не добившись большинства. В среду лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду на то, что рекордный результат арабских партий позволит противникам Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте. «Ликуд» Нетаньяху вышел в лидеры на выборах после подсчета почти половины голосов.

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    1 ноября 2026, 01:11 • Новости дня
    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance

    ФБР назвало КНДР ответственной за кражу 6 млрд долларов у Binance

    ФБР обвинило КНДР в краже 6 млрд долларов у криптобиржи Binance
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея стоит за кражей более 6 млрд долларов в виртуальных активах у криптовалютной биржи Binance, заявило ФБР.

    ФБР подтвердило причастность КНДР к похищению виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов с криптовалютной биржи Binance.

    «Федеральное бюро расследований публикует информацию о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) несет ответственность за кражу виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов США с криптовалютной биржи Binance примерно 29 октября 2026 года. ФБР называет эту специфическую северокорейскую вредоносную киберактивность «торговым предательством», – сказано в заявлении ведомства.

    В ФБР уточнили, что их агенты совместно с партнерами из Секретной службы (USSS) и Управления уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) наблюдали за тем, как участники хакерской группы TraderTraitor конвертировали украденные активы в основном в Ethereum (ETH).

    Ожидается, что затем эти активы будут дополнительно отмыты путем их конвертации с использованием сервисов DeFi и Instant swap, поскольку они подготавливают их к дальнейшим этапам отмывания, сообщили в бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу биржа Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от недавней хакерской атаки. В пятницу ФБР начало выяснять масштабы и возможные последствия взлома площадки. В тот же день пользователей биржи предупредили о риске мошенничества с предложением помощи в возврате похищенных хакерами средств.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Катарский газовоз подвергся атаке в Персидском заливе

    В Персидском заливе неизвестные объекты атаковали катарский СПГ-танкер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В акватории Персидского залива катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda подвергся удару неопознанными объектами, никто из членов экипажа не пострадал.

    Танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda, принадлежащий катарской компании Nakilat, подвергся нападению неопознанных объектов во время прохождения через акваторию Персидского залива в пятницу вечером, передает ТАСС со ссылкой на заявление владельца судна.

    В результате инцидента никто из членов экипажа на борту не пострадал. Специалисты также не зафиксировали никаких последствий для окружающей среды после удара по газовозу.

    В компании подчеркнули, что судно полностью сохраняет управление, в настоящее время проводится оценка последствий инцидента. Nakilat продолжает прямую координацию с экипажем и органами морской безопасности в регионе для обеспечения защиты моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Корпус стражей исламской революции остановил два судна после их попытки войти в Персидский залив.

    Также Катар провел первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном.

    Кроме того, запущенная из Ирана крылатая ракета попала в нефтяной танкер Qatar Energy в территориальных водах Катара.

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    1 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями

    Тегеран признал террористическими ВМС и ВВС Британии

    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями
    @ Linda McKie/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило о решении признать Королевские военно-морские и военно-воздушные силы Британии террористическими организациями, а разведку MI6 – враждебной группой.

    Внешняя разведывательная служба MI6 подпадает под закон об ужесточении наказания за шпионаж и сотрудничество с враждебными странами против национальной безопасности, передает ТАСС.

    Решение принял Высший совет национальной безопасности Ирана в ответ на враждебные действия Лондона за последний год. В частности, британская сторона предоставляла базы и объекты на своей территории для участия в войне США и Израиля против Исламской Республики.

    Кроме того, Тегеран учел внесение Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций по британскому закону о государственных угрозах. В связи с этим ВМС и ВВС Британии подпали под закон об ответных действиях и признаны террористическими, а ответственность за последствия лежит на британском правительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился отвечать на угрозы противника без географических ограничений.

    Начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Али Абдоллахи заявил о подготовке нового списка целей.

    Ранее объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 98% к уровню до обострения конфликта.

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    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    31 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото из-за России

    Bloomberg: На встрече G20 отменили совместное фото во избежание разногласий
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Отказ официальных лиц от фотографирования стал символом разногласий между США и их союзниками, возникших на фоне стремления американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, передает агентство Bloomberg.

    «В отношениях с Россией нет места «обычному положению дел»», – заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, подчеркнув необходимость обсуждать спорные вопросы за столом переговоров и избегать неверных визуальных сигналов.

    Американский чиновник подтвердил агентству решение G20 пропустить торжественную фотосессию, чтобы избежать отвлечения внимания на дипломатические вопросы и сосредоточиться на обсуждениях.

    Встреча министров иностранных дел в Атланте предваряет саммит лидеров G20, который пройдет в декабре в гольф-клубе Дональда Трампа в Майами. Глава Белого дома пригласил на мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он приглашение.

    По данным Госдепартамента, встреча, которая состоится на этой неделе в Атланте, призвана «способствовать выполнению основной миссии G20 – содействию глобальной стабильности и процветанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

    Западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с главой российского ведомства.

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    30 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Госдепартамент одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Госдеп: США одобрили продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США согласовал возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью 2,1 млрд долларов, о чем сообщил на своем сайте.

    «Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу иностранным военным правительству Украины для закупки ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) с сегментным усилением (MSE) и сопутствующего оборудования. Предполагаемая общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд долларов, полностью финансируемых партнерами и союзниками», – сообщил Госдепартамент США.

    Для оплаты будут использованы средства Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также национальные фонды, обеспеченные кредитом Евросоюза на поддержку Украины. Американские средства в сделке не задействованы.

    В Госдепартаменте отметили, что продажа улучшит возможности Киева по противоракетной обороне. Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 26 октября обвинили Хегсета в задержке поставок Киеву ракет для Patriot.

    В сентябре Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны. Евросоюз одобрил исключение для приобретения украинскими властями комплектующих для систем Patriot за счет кредитных средств.

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    31 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Трамп назвал глупцами тех, кто требует от него антироссийских санкций

    Трамп назвал сторонников санкций против России глупцами

    Трамп назвал глупцами тех, кто требует от него антироссийских санкций
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с освобожденным из российской тюрьмы Стивеном Хаббардом в Белом доме заявил, что его освобождение связано с решением отменить часть экономических санкций против Москвы.

    Трамп в пятницу встретился с Хаббардом в Овальном кабинете Белого дома, пишет The Washington Times. Во время беседы глава государства намекнул, что возвращение гражданина США связано с отменой санкций, введенных Конгрессом.

    «Они хотели, чтобы я [ввел санкции], пока я вел переговоры ради тебя», – заявил Трамп.

    При этом Хаббард добавил, что «Россия смеется над санкциями».

    В начале октября Трамп подписал указ об освобождении России от санкций, принятых Конгрессом в сентябре. Этот шаг позволил снять ограничения с официальных лиц и банков, против которых они были введены. После освобождения Хаббарда санкции не были восстановлены.

    В конце октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге сообщил об освобождении 74-летнего Хаббарда, отбывавшего срок в России за наемничество в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Ушаков сообщил о диалоге между Москвой и Вашингтоном о снятии санкций с Российского фонда прямых инвестиций.

    На прошлой неделе сын освобожденного в России американца Стивена Хаббарда православный священник отец Иосиф выразил благодарность президентам России и США. При этом Песков опроверг связь между освобождением Хаббарда и Звинчука.

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    31 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    В США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Власти США заявили о приближении мирной сделки по украинскому конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт близок к урегулированию.

    «Думаю, мы приближаемся к сделке», – сказал Трамп в интервью консервативному американскому журналисту Бенни Джонсону.

    По словам президента США, есть довольно неплохой шанс, что все получится, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о приближении сторон к соглашению по урегулированию украинского конфликта.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары.

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    1 ноября 2026, 04:26 • Новости дня
    Трамп решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде

    Трамп заявил о намерении позвать Зеленского на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в декабре в штате Флорида.

    Американский лидер намерен позвать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу G20 в Майами, о чем он заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

    «Да, в этом нет проблем, я бы это сделал», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Глава Белого дома выразил уверенность в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится в не столь отдаленном будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США заявил о близости украинского конфликта к урегулированию. В среду Сергей Рябков сообщил о плотном диалоге с американской администрацией по Украине.

    В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20.


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    31 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту

    Глава МИД Сирии аш-Шейбани заявил о планах вступить в Мекканский пакт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сирия рассматривает возможность присоединиться к Мекканскому пакту, в который входят Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, заявил министр иностранных дел в переходном правительстве арабской республики Асаад аш-Шейбани.

    Дамаск оценивает вероятность вступления в оборонительный альянс Турции, Саудовской Аравии и Пакистана – Мекканский пакт, отметил глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани. Об этом он заявил на международном форуме «Диалог в Манаме», передает ТАСС.

    «Этот вопрос обсуждается, мы оцениваем вероятность присоединения Сирии к Мекканскому пакту», – сказал дипломат.

    Аш-Шейбани подчеркнул, что сейчас ни одна страна в регионе не может рассматривать свою безопасность в изоляции, и Дамаск солидарен с государствами Персидского залива и Иорданией в противостоянии любой агрессии. По его словам, стабильность в Персидском заливе отвечает интересам национальной безопасности Сирии.

    Он также напомнил о тесных связях с Турцией в политической, экономической и военной сферах, указав при этом на развитие военно-технического сотрудничества с другими странами. Сегодня Сирия занимается восстановлением национальной армии и является надежным партнером в региональной безопасности, добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчу сообщил о планах присоединения новых участников к Мекканскому оборонному соглашению по аналогии с процедурой вступления в НАТО.

    Летом власти Бангладеш благосклонно восприняли идею вступления в альянс. А Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились считать вооруженное нападение на одну из стран агрессией против всех участников договора.

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    31 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Глава совбеза Ирана заявил об изменении тона США в диалоге с Тегераном

    Глава совбеза Ирана Резаи заявил об изменении тона США в диалоге с Тегераном

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об изменении тона американской стороны в диалоге с Тегераном, добавив, что пока не ответил на письмо вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    «Их тон поменялся… Я пока не ответил на письмо вице-президента США», – заявил Резаи в эфире государственного телевидения Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вэнс по указанию Дональда Трампа направил секретное письмо Резаи. Издание утверждало, что вице-президент пытался прощупать почву для перезапуска мирного диалога и предотвращения новых массированных ударов США по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов.

    Вашингтон и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими атаками. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров. Ранее он заявил о переходе конфликта США и Ирана в новую фазу через пару месяцев.

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    30 октября 2026, 03:50 • Новости дня
    Судно загорелось в Ормузском проливе
    Судно загорелось в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе у побережья Омана произошло возгорание на судне, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Инцидент случился в 25 морских милях к северо-востоку от оманского города Хасаб, передает РИА «Новости».

    «По информации от стороннего источника, на судне, следовавшем в направлении выхода из пролива, возник пожар; причина возгорания на момент поступления сообщения неизвестна», – заявили в организации.

    Отмечается, что информации об ущербе или влиянии на экологию пока нет. Состояние экипажа также неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг танкер в Ормузском проливе подвергся атаке неизвестным снарядом.

    В тот же день у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам избегать Ормузского пролива.

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    30 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о секретной системе поставок оружия Ирану

    Reuters: Иран в обход санкций закупил оружие на 2 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран сформировал тайную сеть из 5 тыс. военных ведомств, которая позволила обойти западные санкции и американскую военно-морскую блокаду для импорта оборудования и взрывчатки на миллиарды долларов, сообщает Reuters.

    Иранские власти создали засекреченную сеть для импорта аппаратного обеспечения, взрывчатых веществ и тяжелых грузовиков на сумму не менее 2 млрд долларов с января 2025 года, пишет Reuters.

    Закупки были необходимы для пополнения арсеналов беспилотников и ракет.

    Более 5 тыс. структур скрыты под аббревиатурой министерства обороны и используются для обхода ограничений. Утверждается, что значительная часть оборудования поступила из Китая, России и Германии по суше, морю и воздуху. При этом транзакции проходили без валютных переводов через доверенных лиц за границей.

    «Перед нами военная артерия режима во время этого конфликта и за много лет до него», – заявил бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Миад Малеки.

    По словам эксперта, тайные военные агентства формируют систему внешней торговли, которая работает параллельно с формальной глобальной экономикой и позволяет Тегерану тратить доходы от нелегальной продажи нефти на военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Военно-морские силы Ирана захватили в Ормузском проливе американский подводный боевой робот.

    Летом США перепрофилировали часть мощностей компаний General Motors и Ford под выпуск ракет из-за истощения арсеналов во время операции в Иране.

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    30 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Власти ОАЭ остановили утечку нефти с атакованного танкера

    WAM: Утечку нефти с поврежденного танкера у берегов ОАЭ остановили

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ сообщило об успешной остановке утечки нефти с танкера GEM No.2, который ранее подвергся воздушному удару.

    На танкере начаты восстановительные работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM. На судне работают специализированные технические группы: они ремонтируют поврежденные части, восстанавливают эксплуатационные системы и оценивают структурную целостность корпуса. Ситуацию продолжают контролировать с помощью морского и воздушного мониторинга, а также спутниковых снимков.

    Ранее из-за нефтяного пятна власти закрыли пляжи эмиратов Шарджа, Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а местные жители жаловались на сильный запах. Согласно последним оценкам, новых разливов не обнаружено.

    Танкер GEM No. 2 вместимостью 2 млн баррелей нефти подвергся воздушному удару 9 октября в 13 морских милях от побережья ОАЭ. С судна были эвакуированы 22 моряка из Индии, никто из них не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца министр портов Индии Сарбананда Соновал сообщил о пропаже без вести двух индийских моряков после атаки беспилотника на танкер в районе оманского порта Сохар.

    В начале месяца в Ормузском проливе произошел взрыв на нефтяном танкере.

    В мае Управление морских торговых операций Британии зафиксировало попадание неизвестных снарядов в танкер в водах к северу от Фуджейры.

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