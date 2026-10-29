UKMTO: Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

Tекст: Денис Тельманов

«UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Представитель службы безопасности проинформировал UKMTO о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время следования на выход из Ормузского пролива», – передает ТАСС сообщение центра.

В UKMTO добавили, что информации о раненых среди экипажа или экологическом ущербе не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

В прошлую пятницу управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке неизвестным снарядом на танкер в Ормузском проливе.

В начале месяца поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала боевых действий США и Израиля против Ирана.