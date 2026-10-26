Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.0 комментариев
Силовики в Иордании задержали трех напавших на церковь террористов
МВД Иордании: Силовики задержали троих напавших на церковь террористов
Силы безопасности Иордании в ходе перестрелки задержали трех террористов, совершивших нападение на православную церковь в провинции Эль-Карак.
Операция по поимке боевиков, напавших 23 октября на прихожан в храме Святого Георгия в районе Хаммуд, прошла на рассвете в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на МВД Иордании.
В ведомстве отметили, что преступники забаррикадировались в заброшенном здании на окраине города Эль-Карак. Они отказались сдаться и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
В ходе завязавшегося боя все трое террористов получили ранения, после чего их арестовали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России осудило террористический акт в Иордании. Президент Греции Константинос Тасулас выразил соболезнования в связи с нападением на православную церковь. Минздрав королевства сообщил о восьми погибших при теракте.