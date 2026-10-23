Нетаньяху объявил о крупнейшей с 1967 года операции на Западном берегу Иордана

Tекст: Валерия Городецкая

«Министр обороны Кац и я курировали планирование очень масштабной операции Армии обороны Израиля в Иудее и Самарии. Такого размаха не было со времен Шестидневной войны. Армия обороны Израиля готова ее провести. Мы определим сроки, но она скоро состоится», – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

Заявление премьера прозвучало после нападения вооруженных палестинских радикалов в районе Хеврона, в результате которого ранения получили пятеро израильтян. Нападавшие были ликвидированы на месте. После инцидента израильские военные взяли город в кольцо и начали прочесывать местность в поисках возможных сообщников, а Нетаньяху объявил о намерении полностью изолировать Западный берег.

Теперь власти планируют ужесточить военную политику на Западном берегу. Практика разрушения зданий в лагерях беженцев будет распространена на палестинские города, начиная с Хеврона. Израильские военные намерены эвакуировать жителей, провести повальные обыски, изъять оружие и уничтожить террористическую инфраструктуру, одновременно заблокировав города Хеврон и Хальхуль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о неизбежности проведения масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И призвал прекратить принудительное создание израильских поселений на этой территории.

В начале месяца министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о подготовке Армии обороны Израиля к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии.