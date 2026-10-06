Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии

Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ готов к войне с Палестинской национальной автономией

Tекст: Валерия Городецкая

Кац заявил, что армия готова к сценарию, при котором силы безопасности Палестинской автономии и организация «Танзим» направят оружие против израильских поселенцев и солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times of Israel.

«Операция против Палестинской администрации на Западном берегу будет краткой и решительной: она предусматривает применение наземных и воздушных сил, а также специальных средств, ликвидацию и изгнание высокопоставленных чиновников, уничтожение оружия и террористической инфраструктуры, а также масштабную эвакуацию жителей городов и лагерей беженцев по примеру действий Израиля в Газе и Ливане», – отметил Кац.

В случае нападения ПНА Израиль объявит войну, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет полномасштабное наступление по плану, утвержденному премьер-министром Биньямином Нетаньяху, добавил Кац.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами.

В воскресенье Израиль объявил о подготовке к внезапной войне.

В конце лета Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана.