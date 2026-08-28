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Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана
ЦАХАЛ: Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала позиции группы вооруженных лиц в окрестностях крупного населенного пункта на Западном берегу реки Иордан, сообщили в армейской пресс-службе.
Вооруженные силы еврейского государства провели целенаправленную операцию против группы боевиков в районе крупного палестинского города Дженин, передает ТАСС.
«Армия обороны Израиля осуществила точечный удар по нескольким террористам в районе Дженина», – подчеркивается в официальном заявлении армейской пресс-службы.
Несколько дней назад израильские военные ликвидировали двух участников нападения на еврейское государство.
В прошлом году армия обороны Израиля расширила контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан.
Во время рейда около Дженина военные застрелили двухлетнюю девочку.