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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    28 августа 2026, 19:45 • Новости дня

    Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана

    ЦАХАЛ: Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала позиции группы вооруженных лиц в окрестностях крупного населенного пункта на Западном берегу реки Иордан, сообщили в армейской пресс-службе.

    Вооруженные силы еврейского государства провели целенаправленную операцию против группы боевиков в районе крупного палестинского города Дженин, передает ТАСС.

    «Армия обороны Израиля осуществила точечный удар по нескольким террористам в районе Дженина», – подчеркивается в официальном заявлении армейской пресс-службы.

    Несколько дней назад израильские военные ликвидировали двух участников нападения на еврейское государство.

    В прошлом году армия обороны Израиля расширила контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан.

    Во время рейда около Дженина военные застрелили двухлетнюю девочку.

    25 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном

    Пентагон: Число пострадавших военных США в конфликте с Ираном достигло 776

    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери вооруженных сил США в ходе противостояния с Ираном приблизились к 800 военнослужащим с учетом новой серии ударов, сообщил Пентагон.

    Общее количество американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в официальных отчетах Пентагона.

    По состоянию на 24 августа 2026 года, когда статистика обновлялась в последний раз, в ходе операции «Эпическая ярость» пострадало 417 военнослужащих, а погибло 14. Власти США заявляли, что эта операция завершилась 5 мая.

    С начала новой серии ударов США 7 июля количество пострадавших американских военных составило 341, а погибших – четыре. На этом фоне издание Intercept сообщает, что военное ведомство начало тайно обращаться за услугами по оказанию помощи при несчастных случаях и погребению погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В конце того же месяца американские СМИ оценили количество пострадавших в ходе конфликта военнослужащих США в 624 человека.

    В середине августа журналисты узнали о потере американскими военными 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

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    26 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

    Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Исламской республики воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

    «Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

    Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

    В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    25 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Командующий сирийскими курдскими формированиями объявил об их роспуске

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий арабо-курдскими формированиями в Сирии официально объявил об их полном расформировании и интеграции в государственные институты страны.

    Арабо-курдские подразделения «Сирийские демократические силы» (СДС) официально расформированы и стали частью сирийских государственных структур, передает РИА «Новости». Об этом во вторник сообщил командующий СДС Мазлум Абди.

    «Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства», – заявил командующий в эфире сирийского телеканала Syria TV.

    По словам Мазлума Абди, миссия «Сирийских демократических сил» завершена. Он отметил, что теперь начинается переходный период от обороны к активному восстановлению и строительству Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года сирийская армия начала военную операцию против курдских формирований в Алеппо.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Сирии немедленно остановить наступление.

    В конце января курдские «Силы демократической Сирии» согласились на поэтапное вхождение в состав сирийской армии.

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    26 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    Иран и Оман договорились поделить доходы от Ормузского пролива

    Иран и Оман согласовали разделение прибыли от судоходства в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Власти двух ближневосточных государств утвердили порядок распределения средств от прохода судов по стратегически важному маршруту, который пока остается заблокированным для навигации.

    Представители Корпуса стражей исламской революции подтвердили наличие соглашения о совместном использовании морской артерии, передает РИА «Новости». Документ определяет финансовые аспекты сотрудничества двух стран.

    «В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности касательно доли каждой из сторон в водах пролива, а также касательно доли доходов Ирана и Омана», – сообщила пресс-служба ведомства. При этом маршрут не будет открыт до выполнения Вашингтоном требований Тегерана о прекращении боевых действий и снятии морской блокады.

    Ранее американская сторона объявила о расторжении мирного меморандума от 18 июня. После этого военные США нанесли ряд ударов по иранской территории, на что последовал симметричный ответ по американским базам на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

    В ходе переговоров стороны согласовали создание единого среднего коридора для движения судов.

    Позже иранский МИД обвинил США и Израиль в срыве подписания данного соглашения по безопасности.

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    27 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти

    Bloomberg: США захотели конфисковывать танкеры Ирана с помощью судов XIX века

    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США намерены вернуть к жизни судебный механизм XIX века, чтобы упростить захват иранской нефти на танкерах, пишет Bloomberg.

    Минюст США готовится возобновить работу давно не действующего военно-морского призового суда, чтобы упростить военный захват иранских нефтяных танкеров и признать их американской собственностью, передает Bloomberg со ссылкой на три источника.

    Ожидается, что решение вызовет судебные споры, однако власти рассчитывают усилить блокаду Ирана и компенсировать расходы на конфликт.

    Прокуратура США в Хьюстоне, которая совместно с центральным аппаратом минюста занимается этой инициативой, подтвердила, что призовые суды сейчас возрождаются.

    По задумке, механизм позволит федеральным прокурорам быстрее признавать нефть и другие грузы, изъятые с судов противника или нейтральных стран, американской собственностью, после чего конфискованное будет продаваться, а средства поступят в казну.

    «Наши интересы национальной безопасности могут потребовать от вооруженных сил США захвата судов или груза, поддерживающего противника во время военного конфликта. Если это произойдет, наши федеральные суды должны быть готовы рассматривать вопрос о судьбе захваченных судов и грузов», – говорится в сообщении.

    Судовладельцы, по мнению юристов и бывших прокуроров, могут оспорить использование призового суда, а само ведомство, ВМС и судебная система столкнутся с трудностями из-за отсутствия опыта такой работы.

    Призовые суды были обычной практикой морских конфликтов XVIII–XIX веков, но почти не применялись после испано-американской войны 1898 года и полностью не использовались со времен Второй мировой войны. В последние десятилетия США предпочитали механизм гражданской конфискации для изъятия судов и активов в рамках санкционных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия иранских танкеров Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Вашингтон заявил о захвате военными США грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе.

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    28 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива
    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В четверг командующий Центральным управлением ВС США (CENTCOM ) адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе.

    Купер объявил, что «вооруженные силы США достигли важной вехи в Ормузском проливе».

    «Мы успешно обезвредили морские мины на международных судоходных путях пролива, которые были установлены несколько месяцев назад Корпусом стражей исламской революции Ирана. Благодаря невероятной работе американских военных, международно признанные транзитные маршруты в проливе свободны от иранских морских мин», — заявил Купер в видеоролике на платформе Х.

    Движение судов в проливе, являющемся ключевым водным путем для нефтяной промышленности, было серьезно ограничено во время почти шестимесячной войны против Ирана, что привело к повышению цен на нефть и газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военных США на Ближнем Востоке пообещали лишить  мобильных телефонов. Глава CENTCOM Купер призвал возобновить удары США и Израиля по Ирану. КСИР в июле предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован.

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    27 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Саудовской Аравии к войне против хуситов

    NYT: Саудовская Аравия готовится к масштабной войне против хуситов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эр-Рияд допускает возобновление масштабных боевых действий против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) ради принуждения мятежников к мирным переговорам на выгодных условиях, пишет газета The New York Times (NYT).

    Власти королевства рассматривают возможность нанесения авиаударов в случае эскалации конфликта, передает ТАСС. Газета NYT отмечает готовность Эр-Рияда к силовому сценарию, несмотря на желание сохранить мир в регионе.

    «Королевство будет защищать себя всеми необходимыми средствами», – заявил саудовский чиновник.

    Аналитики исключают полное военное поражение мятежников. Возможной целью кампании называют ослабление хуситов. Эксперты полагают, что конфликт рискует открыть дополнительный фронт в глобальном противостоянии Соединенных Штатов и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские хуситы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    В августе мятежники атаковали позиции саудовских военных в районе Моха и провинции Мариб.

    В ответ министерство обороны королевства объявило о начале работы многонациональной морской оборонной коалиции.

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    26 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Гросси раскритиковал ООН в связи с конфликтом на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека ООН, заявил об отсутствии заметных результатов работы ООН по урегулированию мировых конфликтов, включая конфликт на Украине.

    Гросси заявил об этом, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, передает ТАСС.

    Он отметил, что организация практически не заметна в урегулировании конфликта на Украине, на Ближнем Востоке, в Южном Судане, в регионе Сахеля и в Сирии, где он побывал на прошлой неделе.

    «Уже довольно давно бытует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию. Этот вопрос встал не сегодня», – подчеркнул Гросси. По его словам, организация присутствует повсюду, но «ее нет там, где она действительно нужна».

    Гросси является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси ранее заявил об утрате актуальности всемирной организации.

    Во втором предварительном голосовании в Совбезе ООН лидером стала кандидат от Гайаны Каролин Родригес-Биркетт.

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    26 августа 2026, 17:21 • Новости дня
    Суд в Израиле арестовал подозреваемого в убийстве «главы кавказской мафии»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Израиле арестован подозреваемый в убийстве криминального авторитета Яниса Юшваева, застреленного в конце августа возле города Кейсария.

    Израильский суд принял решение оставить под стражей до 3 сентября подозреваемого в резонансном убийстве криминального авторитета Яниса Юшваева, передает РИА «Новости». В правоохранительных органах уточнили, что по делу задержаны два человека.

    «Суд удовлетворил ходатайство центрального подразделения прибрежного округа и продлил срок содержания под стражей подозреваемого до 3 сентября», – заявили в израильской полиции. При этом на публикацию любых деталей следствия наложен строгий запрет.

    По данным местных СМИ, одним из задержанных оказался 54-летний житель Бейт-Шеана, ранее отбывавший тюремное наказание. Сам убитый Юшваев, известный как «глава кавказской мафии», неоднократно привлекался за преступления, связанные с насилием и угрозами. В феврале 2026 года его задерживали в аэропорту Бен-Гурион по подозрению в подготовке покушения на конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный злоумышленник застрелил криминального авторитета Яниса Юшваева на автозаправке у поселка Кесария.

    Вскоре бойцы израильского спецназа задержали нескольких подозреваемых в этом резонансном убийстве.

    Ранее в Болгарии по российскому запросу поймали участника перестрелки с охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева.

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    25 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Источники в Пакистане и Иране: Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня

    Tекст: Антон Антонов

    США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщили пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности.

    «Прекращение огня согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе», – заявили источники РИА «Новости».

    По их данным, официальное объявление о прекращении огня стороны сделают в ближайшие дни. Источники уточнили, что в соответствии с Исламабадским меморандумом ожидается начало переговоров и раунда технических встреч между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное командование Ирана в июне объявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения США условий перемирия.

    В июле США объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

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    25 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    В Израиле задержали подозреваемых в убийстве «главы кавказской мафии»

    В Израиле задержали подозреваемых в убийстве «главы кавказской мафии» Юшваева

    Tекст: Вера Басилая

    В Израиле спецназ задержал подозреваемых в резонансном убийстве известного криминального авторитета Яниса Юшваева, которого застрелили на автозаправочной станции.

    Правоохранительные органы Израиля задержали нескольких фигурантов дела об убийстве известного криминального авторитета Яниса Юшваева, передает РИА «Новости». Погибший был известен в преступном мире как «глава кавказской мафии».

    Преступление произошло 23 августа на автозаправочной станции вблизи города Кейсария, где Юшваев был застрелен.

    «После проведения разведывательных действий следователей и оперативников прибрежного округа полиции бойцы спецподразделения пограничной полиции арестовали подозреваемых в убийстве, которое произошло позавчера в Кейсарии», – сообщили в пресс-службе израильской полиции.

    Неизвестный застрелил предпринимателя Яниса Юшваева на территории автозаправочной станции у поселка Кесария.

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    26 августа 2026, 00:34 • Новости дня
    МИД Ирана: Только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив

    Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Только торговые суда смогут ходить через Ормуз

    Tекст: Антон Антонов

    Только торговые суда получат право проходить через Ормузский пролив, военным кораблям такая возможность предоставляться не будет, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, комментируя детали меморандума между Тегераном и Оманом.

    «В соответствии с меморандумом, ни одно военное судно не будет иметь возможности прохода. Лишь торговые суда смогут пользоваться Ормузским проливом», – заявил дипломат.

    По его словам, маршрут в Персидский залив пройдет через иранские воды, а выход из него – через территориальные воды Омана, при этом оба направления будут проходить через иранскую акваторию, передает РИА «Новости».

    Речь идет о временной схеме: Иран и Оман планируют в течение 30-60 дней провести переговоры о постоянном маршруте.

    Гариб-Абади уточнил, что Иран остается в состоянии войны, поэтому пролив пока закрыт, а подписание меморандума с Оманом не означает его открытия «прямо завтра». Тегеран требует от Вашингтона выполнить условия июньских договоренностей, включая снятие морской блокады, прекращение боевых действий на всех фронтах и урегулирование ситуации в Йемене.

    По новому меморандуму Оман согласится полностью закрыть южный маршрут судоходства, из-за которого в середине июля возобновились боестолкновения между США и Ираном. Дипломат отметил, что Тегеран ожидал закрытия этого маршрута ранее, однако Вашингтон надавил на Маскат, и Ирану пришлось решать вопрос самостоятельно, что и привело к новой вспышке конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман обсудили создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузскому проливу.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф ранее заявлял, что пролив не будет открыт до выполнения Вашингтоном условий июньского меморандума.

    Газета New York Times сообщала, что Тегеран и Маскат близки к договоренности о разделении маршрутов движения судов и введении сбора за проход.

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    26 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    NBC: Удары Ирана на Ближнем Востоке обойдутся США в миллиарды долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские ракетные и дроновые удары нанесли объектам разведки и системам наблюдения США на Ближнем Востоке ущерб масштабнее любого другого, с которым сталкивались американские спецслужбы, сообщает NBC со ссылкой источники.

    «Иранские ракетные и дроновые удары нанесли ущерб разведывательным постам и оборудованию наблюдения США на Ближнем Востоке, превышающий любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались американские спецслужбы, и обойдется в миллиарды долларов на восстановление», – говорится в материале NBC.

    Телеканал ссылается на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон заявил, что ряд военных объектов США, подвергшихся ответным ударам Ирана, не имеет смысла восстанавливать.

    Телеканал CNN сообщил о непригодности некоторых американских военных объектов для дальнейшего использования.

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    27 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    Белый дом объявил об операции по уничтожению экономики Ирана

    Белый дом: США запустили операцию по уничтожению экономики Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон запустил масштабную кампанию экономического давления под названием «Экономический изгой», направленную на разрушение финансовой системы Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время выступления в эфире телеканала Fox News.

    По ее словам, американские власти намерены полностью сокрушить финансовую систему ближневосточного государства, передает РИА «Новости».

    «У нас была операция «Эпическая ярость», чтобы уничтожить их армию. Теперь у нас есть операция «Экономический изгой», чтобы уничтожить их экономику», – заявила Ливитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске сокрушительной экономической операции против Ирана.

    Американский министр финансов Скотт Бессент назвал эти действия финальной стадией конфликта.

    В ответ Корпус стражей исламской революции подготовил различные сценарии противодействия давлению Вашингтона.

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    27 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Москва и Тегеран обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе

    МИД: Москва и Тегеран обсудили обстановку на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали, сообщил МИД.

    Представители России и Ирана провели переговоры, в центре которых оказалась напряженная ситуация на Ближнем Востоке и вопросы судоходства в стратегически важном регионе, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

    В ходе переговоров дипломаты затронули вопросы региональной безопасности. «Обсуждена обстановка на Ближнем Востоке, сложившаяся вследствие неспровоцированной агрессии США против Ирана», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Особое внимание стороны уделили ситуации в Ормузском проливе. Дипломаты обменялись мнениями с учетом договоренностей между Ираном и Оманом о правилах судоходства в этой стратегически важной зоне.

    Ранее замглавы МИД Георгий Борисенко выразил надежду на сохранение свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о допуске в эту акваторию исключительно торговых кораблей.

    Тегеран и Маскат договорились об использовании единого среднего коридора для транзита.

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    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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