Кандидат на пост генсека Гросси заявил об утрате актуальности ООН

Tекст: Мария Иванова

Руководитель МАГАТЭ и один из претендентов на должность нового генерального секретаря ООН Рафаэль Гросси выразил мнение, что международная структура медленно умирает, передает РИА «Новости».

По его словам, организация больше не способна эффективно реагировать на межгосударственные конфликты и современные вызовы.

«Я не вижу непосредственной опасности в виде гибели ООН. Я думаю, что речь, скорее, идет о своего рода медленной смерти. ООН утрачивает свою актуальность…, она не вносит существенного вклада в разрешение новых кризисов или межгосударственных войн», – отметил кандидат в интервью Financial Times.

Политик также признался в разочаровании результатами работы структуры в социальной сфере и в борьбе с изменениями климата. Накануне в Совете Безопасности завершился первый закрытый раунд голосования по выбору нового генерального секретаря среди семи кандидатов. Полномочия действующего главы Антониу Гутерреша истекают 31 декабря 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в сентябре прошлого года объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

Представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил профессиональные качества этого кандидата.

Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя выразил надежду на объективность будущего руководителя по украинскому кризису.