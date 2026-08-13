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Послы России и КНР оценили вклад Путина и Си Цзиньпина в сотрудничество стран
Взаимодействие Москвы и Пекина достигло беспрецедентных высот и продолжает развиваться благодаря усилиям лидеров двух стран, сообщили послы РФ и КНР в Японии Николай Ноздрев и У Цзянхао в совместной статье, опубликованной дипмиссиями в Токио.
Дипломатические представители России и КНР в Японии Николай Ноздрев и У Цзянхао опубликовали совместную статью, передает ТАСС.
«Благодаря последовательным усилиям президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина двустороннее сотрудничество достигло наивысшего уровня и продолжает поступательно развиваться, демонстрируя зрелость и самодостаточность», – подчеркнули послы.
Майский визит российского лидера в Пекин в очередной раз подтвердил особый характер стратегического партнерства. Дипломаты отметили, что единство взглядов глав государств основывается на фундаментальных принципах мирного сосуществования, уважения суверенитета и взаимной выгоды.
Авторы публикации указали на созвучность позиций Москвы и Пекина по ключевым вопросам мироустройства. В условиях нарастающей геополитической напряженности союз двух стран добавляет стабильности региону и противостоит неоколониальному мышлению западных государств.
Партнерство не носит конфронтационного характера и не направлено против третьих стран. Представители дипмиссий выразили уверенность, что попытки участников альянсов эпохи холодной войны навязывать свои интересы всему миру обречены на провал, поскольку система международных отношений эволюционно переходит к многополярности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о рекордных показателях развития партнерства двух государств.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о выходе двусторонних отношений на новую высоту.
По итогам майских переговоров в Пекине лидеры стран подписали совместное заявление об углублении российско-китайского взаимодействия.