На Трампа подали в суд за монетизацию постов

Против Трампа подали иск из-за платной подписки в Truth Social

Tекст: Мария Иванова

Организации The Intercept и Freedom of the Press Foundation подали иск против президента Дональда Трампа, пишет Politico.

Истцы отмечают, что программа платного раннего доступа к постам в соцсети Truth Social стоимостью 100 тыс. долларов в месяц нарушает их права по Первой поправке.

В исковом заявлении, направленном в суд Южного округа Нью-Йорка, практика платного доступа названа «экстраординарной, коррумпированной и неконституционной». По словам истцов, инициатива лишает их возможности получать заявления президента на равных условиях с остальными представителями прессы и общественностью.

Компания Truth Social заявила, что инициатива ценна для организаций, которые придают большое значение немедленному, проверенному доступу к информации. Однако критики считают, что это равносильно инсайдерской торговле, так как слова президента могут влиять на рынки. Сервис предоставляет трейдерам высокоскоростной доступ к аккаунту Трампа и девяти другим популярным профилям, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.

Представитель социальной сети отметил, что информация от Трампа распространяется множеством платформ, многие из которых предлагают платные API.

«Один из таких каналов – Truth Social, который был основан как неотменяемая гавань для свободы слова после того, как президента несправедливо лишили платформы», – говорится в заявлении.

Главный юрисконсульт The Intercept Дэвид Брэлоу подчеркнул, что взимание платы за ранний доступ к публичным заявлениям президента противоречит принципам свободной прессы. В иске также фигурируют помощница Трампа Натали Харп, заместитель руководителя аппарата Дэн Скавино и Исполнительное управление президента. Программа уже привлекла внимание демократов: сенаторы Рубен Гальего и Марк Уорнер предложили законопроект о запрете продажи раннего доступа к аккаунтам госслужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Trump Media 1 августа запустила платный сервис ускоренного доступа к публикациям Дональда Трампа.

Политик создал собственную соцсеть Truth Social в феврале 2022 года из-за блокировки личных аккаунтов.