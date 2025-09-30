YouTube решил выплатил Трампу 24,5 млн долларов за блокировку аккаунта

WP: YouTube заплатит Трампу 24,5 млн долларов за блокировку аккаунта

Tекст: Мария Иванова

Видеоплатформа YouTube выплатит президенту США Дональду Трампу 24,5 млн долларов для урегулирования иска, поданного из-за блокировки его аккаунта после событий 6 января 2021 года, сообщает The Washington Post.

Согласно условиям соглашения, большая часть суммы – 22 млн долларов – по решению Трампа будет направлена на строительство нового бального зала в Белом доме, остальные деньги получат другие истцы, обвинившие YouTube в цензуре.

Издание уточняет, что аналогичные соглашения были достигнуты и с другими крупными социальными сетями: компания Meta* выплатит Трампу 25 млн долларов, а X (бывший Twitter) согласилась на компенсацию в размере 10 млн долларов.

Напомним, аккаунты Трампа в Facebook* и Instagram* (обе платформы признаны экстремистскими и запрещены в России, принадлежат Meta), а также в Twitter и YouTube были заблокированы в начале 2021 года из-за нарушений правил. В ответ Трамп подал на эти платформы в суд, а позднее, в феврале 2022 года, запустил собственную соцсеть Truth Social, которая стала его основным каналом общения в интернете.

Причиной блокировки стал штурм Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы попытаться не дать утвердить итоги президентских выборов 2020 года. В ходе беспорядков погибла одна участница штурма, а также были зафиксированы смерти еще нескольких человек по медицинским причинам, и скончался сотрудник полиции Капитолия.

Напомним, ранее Paramount согласилась выплатить Дональду Трампу 16 млн долларов для урегулирования иска по делу об отредактированном интервью Камалы Харрис на канале CBS.

Кроме того CBS объявила о закрытии «Позднего шоу» с ведущим Кольбером, который критиковал Трампа.