WSJ: Израиль разработал план новой операции против ХАМАС в Газе

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских и израильских чиновников, ХАМАС сейчас активно занимается восстановлением военного потенциала, в том числе ремонтом поврежденной туннельной инфраструктуры, а также получает новые финансовые поступления для выплаты зарплат боевикам, передает РИА «Новости».

В сообщении подчеркивается: «Израильские военные разработали планы новой наземной операции на контролируемой движением ХАМАС территории сектора Газа». Один из израильских чиновников отметил, что ХАМАС не сможет избежать необходимости сдать оружие, заявив: «Если группировка добровольно не откажется от оружия, Израиль заставит её это сделать».

Тем не менее, по словам других представителей властей Израиля, сейчас нет планов немедленного ввода военных сил в сектор Газа. Израиль намерен дать время для реализации предложенного США плана по урегулированию ситуации. Как отмечает издание, дальнейшие решения о возможных военных действиях будут приниматься на политическом уровне руководством страны.

Ранее президент США Дональд Трамп во время переговоров с Биньямином Нетаньяху пообещал разрешить Израилю вновь атаковать ХАМАС в случае отказа движения от разоружения.