Нетаньяху обсудил с Трампом военную операцию против Ирана

Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран

Политолог Ткаченко: Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет

Tекст: Андрей Резчиков

«Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет. Европейские государства пытаются хеджировать свои внешнеполитические риски. Они прекрасно понимают, что авантюра Трампа вряд ли приведет к падению режима в Иране, и не хотят оказаться в одном окопе с проигравшей стороной. При этом обратите внимание: они все равно не осуждают ответный удар Ирана, сохраняя формальный нейтралитет, но по факту оставляя себе пространство для маневра», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Эксперт особо отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывают к переговорам и созыву Совбеза ООН, а глава евродипломатии Кая Каллас хоть и говорит об «иранской угрозе», но ни слова не сказала в поддержку удара США и Израиля.

«Это нельзя назвать антиамериканской позицией, но это очевидная попытка дистанцироваться», – подчеркивает политолог.

Российское заявление по этому конфликту – очень жесткое и антизападное. «И это не случайно. Москва все чаще выступает именно от имени так называемого мирового большинства. И очевидно, что Россия уверена: аналогичную позицию занимает не только Китай, но и, например, Индия, где ситуация сложнее, но поддержки США там точно не будет», – пояснил Ткаченко.

С дипломатической точки зрения это провал Вашингтона, добавляет спикер, американская дипломатия не гарантировала себе даже того, что мир просто опустит глаза в землю и промолчит.

«Отдельно я бы отметил мнение государств Персидского залива – ключевых стейкхолдеров мировой энергетики и общественного мнения в регионе. США проигнорировали их позицию полностью. Начиная с февраля 2025 года эти страны (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар) пытались объяснить Дональду Трампу: «Мы знаем о вашей любви к Израилю, но, пожалуйста, не устраивайте нам войну в Персидском заливе. Это навредит всем нам». Они и Трампа приглашали, и самолеты дарили, и инвестиции обещали – делали все, чтобы он не сделал того, что сделал сегодня. Их проигнорировали. И теперь эти государства, на чьей территории, кстати, расположены американские базы, оказались меж двух огней. Им этот конфликт не нужен, и они будут искать диалога с Тегераном, а не поддержки Вашингтона», – рассуждает Ткаченко.

По мнению собеседника, заявления Верховного комиссара ООН по правам человека, который осудил обе стороны, следует игнорировать, потому что это не имеет значения.

«Квалифицировать удар по суверенному государству как акт агрессии – это не его компетенция. Это вопрос Совета Безопасности ООН. Франция его уже созвала, и там развернется настоящая дискуссия. Но по большому счету, единого мнения в международных структурах сейчас нет. США грубо нарушили международное право, это очевидно. Но ООН (я имею в виду секретариат) сейчас находится на крючке у Вашингтона: заплатят членские взносы – будут существовать, не заплатят – придется разъезжаться. Поэтому секретариат ООН – это не та структура, которая выражает независимое общественное мнение», – добавил политолог.

События вокруг Ирана, который в субботу подвергся нападению со стороны США и Израиля, вызывали мировую реакцию. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж запрашивает созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН. Через соцсети Макрон рассказал о своем тесном контакте с европейскими и ближневосточными партнерами. «Текущая эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться», – предупредил французский президент.

По его словам, «иранский режим должен понять, что у него больше не остается иного выбора, кроме как начать добросовестные переговоры, чтобы положить конец своей ядерной и баллистической программе, а также своей подрывной деятельности в регионе». «Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке», – добавил французский лидер.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Иран к срочным переговорам с США и Израилем для дипломатического решения конфликта. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Федеральное правительство исходит из того, что авиаудары значительно повлияли на иранскую ядерную программу. Точная оценка ущерба станет возможной позже», – подчеркнул Корнелиус.

В совместном заявлении Макрона, Мерца и британского премьер-министра Кира Стармера содержится призыв к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе.

«Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей, – говорится в заявлении глав государств и правительств «евротройки». – Мы призываем к возобновлению переговоров и требуем от иранского руководства найти решение посредством переговоров».

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал вернуться к дипломатическому пути урегулирования кризиса вокруг иранского досье. «Пришло время вернуться к дипломатии», – написал он на своей странице в соцсети X, подчеркнув, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке дает «повод для самой серьезной обеспокоенности».

При этом он считает, что иранская атомная программа представляет собой «серьезную угрозу для глобальной безопасности».

Президент Финляндии Александр Стубб оценил риск эскалации в регионе как очень высокий. «Ситуация, конечно, серьезная. Риск эскалации очень высок», – сказал Стубб в эфире местного телевидения.

Политик назвал происходящее отражением нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в некоторой степени продолжением «войны, которую мы видели в прошлом году».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о рисках, исходящих от Тегерана, акцентировав внимание на военных разработках исламской республики. «Последние события на Ближнем Востоке опасны. Иранский режим убил тысячи людей. Его программы баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических группировок представляют серьезную угрозу глобальной безопасности», – написала дипломат в соцсетях.

МИД России резко осудил удары США и Израиля по Ирану, назвав их угрозой региональной и мировой безопасности. Ведомство указало, что атаки были начаты на фоне переговорного процесса и вопреки заявлениям Израиля о незаинтересованности в войне. Россия призвала ООН и МАГАТЭ дать объективную оценку произошедшему, предупредив о риске гуманитарной и радиологической катастрофы. Особое беспокойство вызывает удар по объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, что угрожает режиму нераспространения ядерного оружия.

Правительство Бразилии тоже осудило агрессию США и Израиля в отношении Ирана, выразив серьезную озабоченность в связи с эскалацией обстановки в регионе. «Бразильское правительство осуждает и выражает серьезную озабоченность в связи с атаками, осуществленными сегодня, 28 февраля, Соединенными Штатами и Израилем против целей в Иране», – говорится в заявлении бразильского правительства.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил нападение США и Израиля, а также последующие ответные удары Ирана. «Как всегда в любом вооруженном конфликте, высшую цену платят мирные жители», – говорится заявлении Тюрка.

По его словам, неспособность погасить конфликт чревата его расширением, которое «неизбежно приведет к дальнейшим бессмысленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям в потенциально невообразимых масштабах не только в Иране, но и во всем регионе Ближнего Востока».

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что произошедшее обернется непредсказуемыми последствиями. «Эти «превентивные войны» всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы это хорошо знаем!» – написал он в соцсети X.

Среди американских политиков тоже нашлись критики военной операции против Тегерана. Член палаты представителей Томас Масси назвал атаку незаконным актом войны, на который не было получено разрешение конгресса. А сенатор-демократ Рубен Галего заявил, что «Соединенные Штаты не должны отправлять своих военнослужащих на гибель по прихоти президента Дональда Трампа».

Страны Персидского залива осудили удары Ирана и пригрозили Тегерану ответными мерами. Саудовская Аравия в своем заявлении, которое цитирует телеканал Al Arabiya, выразила полную солидарность с ОАЭ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом и Иорданией, по территории которых Иран нанес ответные удары по американским базам.

В заявлении МИД Катара, сообщил телеканал Al Jazeera, говорится о праве на ответ на атаку Ирана в соответствии с нормами международного права. Удар баллистическими ракетами назван «прямым посягательством» на безопасность страны, что чревато эскалацией и угрозой стабильности в регионе.

Министры иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и Омана (выступает посредником на непрямых переговорах между Ираном и США) Бадр аль-Бусаиди высказались за необходимость продолжения диалога между Тегераном и Вашингтоном.

В субботу США и Израиль атаковали иранские объекты, что привело к жертвам среди гражданских. Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана «для защиты американских граждан» в специальном обращении.