Над Россией нейтрализовали 43 украинских дрона

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Крымом нейтрализовано 17 дронов, над Азовским морем – восемь, над Курской областью – пять, над Черным морем – также пять. Об этом ведомство сообщило в Max.

Над Белгородской областью сбили четыре БПЛА, над Кубанью – три. Над Брянской областью уничтожили один беспилотник.

Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу, подчеркнули в ведомстве.

В ночь с пятницы на субботу средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников над российскими регионами.

В ночь с субботы на воскресенье над страной сбили 27 дронов ВСУ.