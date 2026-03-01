Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.0 комментариев
Над Россией нейтрализовали 43 украинских дрона
В первую половину дня в воскресенье дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 беспилотника ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
Над Крымом нейтрализовано 17 дронов, над Азовским морем – восемь, над Курской областью – пять, над Черным морем – также пять. Об этом ведомство сообщило в Max.
Над Белгородской областью сбили четыре БПЛА, над Кубанью – три. Над Брянской областью уничтожили один беспилотник.
Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу, подчеркнули в ведомстве.
В ночь с пятницы на субботу средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников над российскими регионами.
В ночь с субботы на воскресенье над страной сбили 27 дронов ВСУ.