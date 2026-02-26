Лавров назвал «коалицию желающих» «желающими выдавать себя за действительных»

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, эта группа напоминает тех, кто «желает выдавать себя за действительных», передает РИА «Новости».

«Они же «коалиция желающих», правильно? Кстати, есть такое у нас, ну и в английском тоже есть, выражение – «выдавать желаемое за действительное». Вот они напоминают людей, которые называются – желающие выдавать себя за действительных», – заявил Лавров.

Ранее «коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину.

Во вторник в Киеве прошла встреча «коалиции желающих» с Зеленским.