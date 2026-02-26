Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.9 комментариев
Девять рыбаков унесло в море в Финском заливе в Ленобласти
Девять рыбаков оказались отрезаны трещинами на льду Финского залива
Группа рыбаков-любителей не смогла самостоятельно выбраться со льда Финского залива из-за образовавшихся трещин и ожидает помощи спасателей, сообщили в МЧС.
Девять рыбаков оказались отрезаны от берега на льду Финского залива на территории Ленинградской области. Спасатели МЧС организовали эвакуацию в Кингисеппском районе, вблизи деревни Логи, передает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.
На место происшествия спасатели направились двумя экипажами: по суше с аэролодкой, а также катером по воде. Расстояние от рыбаков до берега составляет примерно один километр. В операции участвуют девять человек личного состава и семь единиц техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ сняли двух рыбаков с оторвавшейся льдины в Финском заливе.
Ранее спасатели сняли 13 рыбаков с оторвавшейся льдины на Новосибирском водохранилище. А год назад спасатели начали операцию по эвакуации 200 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море у берегов Сахалина.