На дрейфующей льдине в Охотское море унесло 200 рыбаков

МЧС начало спасение 200 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море у Сахалина

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники МЧС начали операцию по спасению 200 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине в Охотском море у берегов Сахалина. Расстояние от льдины до берега у села Лесное составляло 700 метров, передает ТАСС.

В спасательной операции задействовано судно на воздушной подушке, которое оперативно доставит людей в безопасное место. В готовность был также приведен вертолет Ми-8 МЧС.

Ранее на Сахалине уже проводилась операция по спасению около 300 рыбаков, которые оказались на дрейфующей льдине в Охотском море.

Во время спасательных работ некоторые рыбаки отказались от эвакуации без улова.