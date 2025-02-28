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На дрейфующей льдине в Охотское море унесло 200 рыбаков
МЧС начало спасение 200 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море у Сахалина
Спасатели начали спасательную операцию 200 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море у берегов Сахалина, сообщило МЧС.
Сотрудники МЧС начали операцию по спасению 200 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине в Охотском море у берегов Сахалина. Расстояние от льдины до берега у села Лесное составляло 700 метров, передает ТАСС.
В спасательной операции задействовано судно на воздушной подушке, которое оперативно доставит людей в безопасное место. В готовность был также приведен вертолет Ми-8 МЧС.
Ранее на Сахалине уже проводилась операция по спасению около 300 рыбаков, которые оказались на дрейфующей льдине в Охотском море.
Во время спасательных работ некоторые рыбаки отказались от эвакуации без улова.