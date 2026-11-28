Предприятия на Украине обязали переоформить бронь сотрудников до 20 декабря

Tекст: Вера Басилая

Предприятия на Украине со статусом критически важных обязаны до 20 декабря переоформить бронирование сотрудников через приложение «Действие», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

«Бронирование работников не продлевается автоматически, его нужно переоформить через приложение «Действие». До 20 декабря количество забронированных работников должно соответствовать лимиту – не более 95%», – заявили в ведомстве.

По новым правилам предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать не более 95% военнообязанных работников, хотя ранее они имели право на стопроцентную квоту. Также расширен список оснований для пересмотра статуса критически важных предприятий.

Кроме того, власти открыто обсуждают нехватку людей в армии. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко отметил необходимость дополнительной мобилизации для ведения боевых действий в 2027 году. На этом фоне кабинет министров распорядился провести масштабную верификацию данных всех мужчин от 17 до 60 лет в едином реестре призывников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство Украины поручило провести масштабную сверку военно-учетных данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет.

В этом месяце украинский кабинет министров ужесточил условия бронирования сотрудников от мобилизации.

В прошлом месяце премьер-министр страны Сергей Корецкий объявил об отмене стопроцентного бронирования для работников оборонно-промышленного комплекса.