На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
В ЛНР по нацпроектам создали 17 современных модельных библиотек
В ЛНР направили более 200 млн рублей на создание модульных библиотек
В Луганской Народной Республике после вхождения в состав России направили свыше 200 млн рублей на создание и модернизацию 17 модульных библиотек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Библиотеки нашего региона становятся настоящими центрами культурного досуга, куда хочется приходить всей семьей», – заявил Пасечник в «Максе». Он добавил, что библиотеки созданы по нацпроектам «Культура» и «Семья».
Обновленные площадки открыты в Северодонецке, Антраците, Горском, Стаханове и других городах. Они оснащены высокотехнологичной цифровой техникой, зонами отдыха и новыми изданиями.
Еще четыре библиотеки республики прошли федеральный отбор на предоставление субсидии. В 2027 году ремонт и оснащение проведут в Ровеньках, Алчевске, Перевальске и Красном Луче.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Пасечник отметил масштабное восстановление инфраструктуры региона с 2022 года.
В 2025 году он сообщил о завершении ремонта ключевых спортивных объектов в ЛНР.
В 2024 году в Стаханове в рамках нацпроекта «Культура» открылась модернизированная библиотека.