На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
Ощущаемое землетрясение произошло на Камчатке
На Камчатке произошло землетрясение силой три балла
Ощущаемое землетрясение силой три балла произошло в Петропавловске-Камчатском, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
«Инструментальная интенсивность сейсмособытия в столице Камчатки – три балла. Магнитуда уточняется», – сказали ТАСС в учреждении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали два подземных толчка магнитудой 5,0 и 4,7.
В четверг у берегов Курил произошли три сейсмических события.
Летом у восточных берегов полуострова Камчатка с разницей в несколько минут зафиксировали два сильных подземных толчка.