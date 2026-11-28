На Камчатке произошло землетрясение силой три балла

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Инструментальная интенсивность сейсмособытия в столице Камчатки – три балла. Магнитуда уточняется», – сказали ТАСС в учреждении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали два подземных толчка магнитудой 5,0 и 4,7.

В четверг у берегов Курил произошли три сейсмических события.

Летом у восточных берегов полуострова Камчатка с разницей в несколько минут зафиксировали два сильных подземных толчка.