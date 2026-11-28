Tекст: Вера Басилая

Работы по восстановлению газоснабжения в многоквартирном доме в Алтайском крае, который пострадал от взрыва, планируется начать в воскресенье, 29 ноября.

«Решен вопрос по возобновлению подачи газа: в г. Славгород изготавливаются крепежные элементы газопроводной сети. ОАО «Алтайкрайгазсервис“ закупает материалы для ремонта участка газовой сети. С 29.11.2026 планируется начать работы по восстановлению газопроводной магистральной сети. Управляющая компания ООО «Управление ЖКУ“ окажет содействие в ремонтных работах», – говорится в сообщении администрации округа.

В ведомстве добавили, что специалисты уже провели оценку состояния здания, а акт с рекомендациями передадут сотрудникам администрации. Также завершилась оценка ущерба в квартирах третьего подъезда. Сейчас дальнейшие работы на объекте приостановили из-за непогоды: в регионе объявили штормовое предупреждение в связи с порывами ветра до 25 метров в секунду.

Взрыв бытового газа в жилом доме в селе Кулунда произошел утром 24 ноября. В результате инцидента частично обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах, площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали шестерых жильцов, еще 20 человек смогли спастись самостоятельно. Жертвами происшествия стали два человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в администрации муниципального округа сообщили о планах демонтировать первый и второй подъезды пострадавшего от взрыва дома в селе Кулунда Алтайского края.

В четверг источник в оперативных службах назвал причиной взрыва накопление большого количества бытового газа.

В тот же день в пресс-службе МЧС России подтвердили рост числа погибших до двух человек.