Активистка Райски: Власти стран Евросоюза изымают детей у русских семей

Tекст: Вера Басилая

Европейские социальные службы изымают детей не только из семей украинских беженцев, но и у русскоязычных жителей. По словам финской активистки Салли Райски, основанием для таких действий становится позиция родителей, передает РИА «Новости».

«Девочка, она русская немка, у нее из-за ее пророссийской позиции забрали ребенка», – привела пример активистка.

Райски уточнила, что в документах в качестве причины изъятия указывают неправильное воспитание и несоответствие местным ценностям. Ранее она отмечала, что детей у украинских беженцев забирают под предлогом защиты несовершеннолетних и заботы о психологическом состоянии родителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце финская активистка и беженка Салли Райски сообщила об официальном изъятии 79 детей из семей украинских беженцев социальными службами на территории Германии.

В начале октября Райски заявила об изъятии детей у украинских беженцев под предлогами местного законодательства о защите несовершеннолетних.

В марте получившая убежище в России Райски отметила нормализацию нацистской идеологии и символики среди молодежи в европейских странах.