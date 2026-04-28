ФАС предложила установить единый тариф на электроэнергию для СНТ
Федеральная антимонопольная служба предложила ввести единый тариф на электроэнергию для жителей садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), независимо от их местоположения и способа заключения договора. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства, сообщает его пресс-служба.
Новый тариф будет распространяться как на коллективные договоры СНТ, так и на тех потребителей, кто самостоятельно заключает договор с гарантирующим поставщиком. Местоположение участка значения иметь не будет – правила будут действовать и в городе, и в селе, и на межселенных территориях.
Сейчас понижающие коэффициенты к тарифу получают только те, кто заключил коллективный договор в СНТ. Если же владелец участка оформляет договор напрямую, то электроэнергия оплачивается как для городского или сельского населения, по более высокой ставке.
Инициатива ФАС направлена на повышение прозрачности отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии. В сообщении службы отмечается: «Если сейчас потребитель оплачивает электроэнергию по большему тарифу как для городского или сельского населения, при принятии изменений стоимость электроэнергии будет рассчитываться для него по меньшему тарифу как для жителя СНТ».
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 3 апреля в России вступили в силу федеральные законы, усиливающие государственный контроль над тарифами на коммунальные услуги и расширяющие полномочия ФАС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС представить дополнительные меры по устранению нарушений в сфере тарифов ЖКХ. До этого ФАС пообещала проверить навязывание определенных видов счетчиков гражданам управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.