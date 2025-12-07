СК возбудил дело после сообщений о совращении школьниц учителем физкультуры

Tекст: Ольга Иванова

Следственный комитет России по Воронежской области возбудил уголовное дело после сообщений о том, что учитель физкультуры школы №104 Воронежа развращал учениц, передает РИА «Новости». Пресс-служба ведомства подчеркнула: «По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего».

Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала, что ей сообщили о сексуальных контактах педагога с 15-летней школьницей, и обе стороны подтвердили этот факт. По словам Левченко, в здании следственного комитета учитель даже сделал девочке предложение выйти за него замуж. Она отметила, что после появления информации к ней стали обращаться и другие ученики с жалобами на этого же физрука, причем жертвами могли стать не менее пяти детей.

В сообщении Следственного комитета не уточняется, по какой конкретно статье возбуждено дело, однако Левченко написала в своем паблике «ВКонтакте», что речь идет о статьях 134 и 135 УК РФ, связанных с половыми контактаими и развратными действиями в отношении несовершеннолетних.

Детский омбудсмен Воронежской области Ангелина Севергина заверила, что взяла ситуацию под личный контроль. Сейчас продолжается расследование, которое должно установить все детали произошедшего.

