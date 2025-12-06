Адвокат: Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег

Tекст: Тимур Шайдуллин

Полина Лурье не намерена отзывать из Верховного суда жалобу относительно квартиры Ларисы Долиной. По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, решение артистки вернуть деньги не влияет на юридическую позицию их стороны. «Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», – заявила она в интервью RT.

Юрист уточнила, что Долина напрямую не связывалась с Лурье. На предварительном заседании Лурье предлагали организовать личную встречу сторон, однако защита певицы отказалась.

Свириденко подчеркнула, что оформление квартиры должно происходить в полном соответствии с законом, несмотря на публичные заявления артистки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в эфире Первого канала Лариса Долина пообещала полностью возместить расходы на покупку своей квартиры Полине Лурье после того, как через суд вернула себе недвижимость.

Сама Лурье отказалась заключать с ней мировое соглашение, несмотря на предложение возврата денег в рассрочку без учета инфляции. Жалоба на судебные решения по этому делу уже зарегистрирована в Верховном суде России.