Обломки БПЛА обнаружены в нескольких районах Краснодарского края

Tекст: Антон Антонов

«В Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание травы на площади 800 кв. м. В настоящее время пожар локализован», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Обломки БПЛА также обнаружены в микрорайоне Правобережный в Темрюке, в Кизилташском лимане, у хутора Садового, у села Новомалороссийского и в виноградниках Первомайского сельского округа в Анапе.

Никто не пострадал, падение обломков не привело к повреждениям инфраструктуры. Сотрудники экстренных служб находятся на местах обнаружения обломков БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение трех часов средства ПВО ликвидировали 26 украинских дронов самолетного типа, летевших над Брянской, Калужской, Рязанской и Белгородской областями и Краснодарским краем.