В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность республики
Полный пакет акций «Крымэнерго» (все 100%), ранее находившийся в федеральной собственности, будет передан Республике Крым. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
Отмечается, что решение принято по предложению правительства РФ и Совета министров Крыма «в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики», передает ТАСС.
Федеральному кабинету министров поручено в течение двух месяцев обеспечить передачу акций в собственность Крыма. Указ, датированный сегодняшним днем, вступает в силу со дня подписания.
Ранее президент России Владимир Путин во время выступления в «Лужниках» на праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией заявил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России.