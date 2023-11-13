Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность республики

  • Новость часаНа Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено восемь атак ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России
    Политолог: Успехи России на фронте дадут импульс антивоенному движению на Украине
    Париж: Украине для прорыва потребуется в два-три раза больше сил, чем у России
    В России началась подготовка к производству истребителей пятого поколения Checkmate
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил провокацией
    Американист: Трамп не хочет иметь ничего общего с Зеленским
    При ракетном обстреле базы США в Сирии погибли американские военные
    Стало известно о назначении экс-премьера Британии Кэмерона главой МИД
    Началось извержение самого высокого действующего вулкана в Европе
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

    18 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    34 комментария
    13 ноября 2023, 15:07

    Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность республики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полный пакет акций «Крымэнерго» (все 100%), ранее находившийся в федеральной собственности, будет передан Республике Крым. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

    Отмечается, что решение принято по предложению правительства РФ и Совета министров Крыма «в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики», передает ТАСС.

    Федеральному кабинету министров поручено в течение двух месяцев обеспечить передачу акций в собственность Крыма. Указ, датированный сегодняшним днем, вступает в силу со дня подписания.

    Ранее президент России Владимир Путин во время выступления в «Лужниках» на праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией заявил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России.

    13 ноября 2023, 06:55
    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России

    Полянский заявил о достаточном для успешного завершения спецоперации «наборе рычагов воздействия» на Украину

    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    У России есть достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы успешно завершить специальную военную операцию на Украине и одержать победу, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как отметил Полянский, СМИ на Западе сейчас «подхватили очевидные вещи», поняв, что контрнаступление вооруженных сил Украины, на которое «было возложено слишком много ожиданий», «мягко говоря, не продвигается», передает РИА «Новости».

    По его словам, «ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад». Этого удалось добиться кропотливой работой российских военных. Хотя на Западе многие удивились украинскому провалу, в России знали, что для веры в победу ВСУ нет оснований, сказал он. Сейчас, по мнению Полянского, «все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу».

    Он подчеркнул, что Россия «никогда не угрожала Украине как государству» и «украинцам как народу», это «очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет». Отношениям стран навредили события 2014 года, отметил Полянский. По его словам, «из всех драконовских мер», которые Зеленский продвигает на Украине, «совершенно ясно, какую демократию сейчас строит» Киев.

    Напомним, Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.

    Коментарии (53)
    13 ноября 2023, 04:29
    Al Mayadeen заявил о гибели военных США при ракетном обстреле в Сирии

    Al Mayadeen заявил о гибели американских военных в результате ракетного обстрела базы США в Сирии

    Al Mayadeen заявил о гибели военных США при ракетном обстреле в Сирии
    @ Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская база на нефтяном месторождении Конико к северо-востоку от сирийского Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу, погибли военнослужащие США, заявили СМИ со ссылкой на источник.

    По данным Al Mayadeen, по базе выпустили 15 ракет, на территории базы произошли мощные взрывы. Указывается, что ракетный обстрел стал реакцией на американские удары по восточной Сирии. Утверждается, что «среди американских военных есть погибшие»

    Кроме того, расположенная в сирийской провинции Хасаке военная база Аш-Шаддади также подверглась нападению – ее атаковали три беспилотника, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские войска нанесли удары по объектам в восточной Сирии. На днях в Пентагоне сообщили, что в результате атак на силы США в Ираке и Сирии незначительные ранения получили 56 человек.

    Коментарии (30)
    13 ноября 2023, 01:23
    Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

    Министр ВС Франции Лекорню заявил, что Украине для прорыва потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

    Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России
    @ Luc Nobout/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции», заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню считает, что сейчас момент для перехода к мирным переговорам еще не наступил. Он признал, что контрнаступление ВСУ «продвигается тяжело», а «грядущие недели» считает «критически важными», учитывая приближение зимы, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Министр заверил, что Франция продолжит оказывать помощь Украине, но хочет отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов – Париж ждет, что Украина будет покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Из бюджета Франции 200 млн евро направлено в специальный фонд поддержки Украины.

    Лекорню также заявил, что общение оборонных ведомств России и Франции способствовало предотвращению эскалации между странами «в очень чувствительные моменты». Он выразил готовность вновь поговорить с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Лекорню сказал, что «у ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом».

    Напомним, несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США.

    Коментарии (25)
    13 ноября 2023, 08:25
    Франция решила прекратить передачу ВСУ оружия из арсеналов
    Франция решила прекратить передачу ВСУ оружия из арсеналов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Никитина

    В Париже намерены прекратить передачу ВСУ вооружений из собственных арсеналов, чтобы побудить Украину к приобретению новых гаубиц у французских предприятий за счет специально выделенных средств, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню в эфире телеканала LCI сообщил, что в настоящее время между Францией и Украиной ведутся соответствующие переговоры, передает Ura.ru.

    По словам министра, помощь, оказанная Украине Францией, достигает 3 млрд евро. В фонд поддержки Украины Париж выделил 200 млн евро, которые киевский режим сможет потратить на приобретение оружия только у французских предприятий, добавил он.

    Лекорню ранее говорил, что Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции».

    В Кремле заявляли, что Запад использует украинских граждан в качестве дешевых солдат, при этом не скрывает намерений «воевать до последнего украинца».

    Коментарии (26)
    12 ноября 2023, 15:53
    Эрдоган назвал США условие для договоренности по Газе

    Президент Турции Эрдоган: США должны признать, что Газа не является территорией Израиля

    Эрдоган назвал США условие для договоренности по Газе
    @ Mustafa Kaya/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Договоренность Турции и США по Газе невозможна, если Вашингтон будет считать, что это территория Израиля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по возвращению из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Как указал Эрдоган, самая главная страна, которая должна быть активизирована – это Америка, которая имеет влияние на Израиль. По его словам, Газа является землей палестинского народа, и США должны это признать, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что если президент США Джо Байден считает, что Газа является не землей Палестины, а землей «оккупационных поселенцев или Израиля», то при таких условиях договоренность с Турцией будет невозможна.

    Турецкий лидер также отказался звонить Байдену по ситуации в Газе, Турция является ключевой страной на Ближнем Востоке. Он рассказал, что в Турции побывал госсекретарь США Энтони Блинкен, и теперь Турцию должен принимать американский президент. «Для меня было бы неразумно звонить Байдену», – отметил он.

    Он подчеркнул, что в этой географии невозможно выступить с инициативой или планом, минуя Турцию. «Наша позиция, наше отношение, наши ценности и принципы ясны. Мы стремимся защитить человеческую жизнь, обеспечить мир, прекратить войны и вытереть слезы невинных», – заявил Эрдоган. По его словам, у Анкары есть решение для всех кризисных регионов.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проиграют вместе с Израилем, поскольку они выступают против справедливости.

    Коментарии (8)
    12 ноября 2023, 23:18
    Американские военные погибли в результате крушения вертолета в Средиземном море

    Пять военных США погибли в результате крушения вертолета в Средиземном море

    Американские военные погибли в результате крушения вертолета в Средиземном море
    @ Grant G. Grady/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авиакатастрофа в Средиземном море, жертвами которой стали пятеро американских военнослужащих, произошла с вертолетом, а не самолетом, следует из заявления главы Пентагона Ллойда Остина.

    Остин выразил соболезнования в связи с катастрофой. Указывается, что заявление сделано «в связи с крушением вертолета». Свои соболезнования также выразил глава американского государства Джо Байден, передает РИА «Новости».

    Washington Post со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщила, что вертолет направили в регион в связи с возможностью потенциальной эвакуации американцев из Израиля и Ливана. Вертолет упал у побережья на юго-востоке Кипра, а первые сообщения об аварии появились в субботу, передает ТАСС.

    Напомним, прежде сообщалось, что военный самолет при дозаправке в воздухе столкнулся с технической неисправностью и упал в Средиземное море. В Средиземном море находятся силы США, направленные туда для защиты Израиля.

    Коментарии (21)
    12 ноября 2023, 18:07
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) РФ отправились в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что готовясь к предстоящему выезду, бойцы усиленно тренировались все последние недели, оттачивая свои навыки. Возглавляет подразделение командир Магомед Тушаев.

    Глава Чечни отметил что 96-й полк защищает интересы России с первых дней проведения СВО. Это уже шестой выезд полка в зону СВО.

    «Командир полка не раз объявлялся врагами попавшим в украинский плен и даже убитым. Тем самым, они выдавали желаемое за действительное, видя заслуги подразделения под руководством Магомеда Тушаева», – написал Кадыров.

    Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что бойцы достойно справятся со всеми возложенными на них задачами, как и в предыдущие командировки.


    Ранее Кадыров заявлял, что из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов.

    Коментарии (15)
    13 ноября 2023, 06:30
    В НАТО поддержали готовность Зеленского «пожертвовать молодыми людьми»

    Замгенсека НАТО Джоанэ назвал правильным решение Зеленского «вернуть территории», пожертвовав молодыми людьми

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского «вернуть свои территории» ведет к необходимости «пожертвовать большим количеством молодых людей». Однако Джоанэ назвал такое желание «правильным».

    Джоанэ заявил, что Зеленский оказался «перед трудным выбором». По его словам, если Зеленский «хочет вернуть свои территории, что правильно, то он должен пожертвовать большим количеством молодых людей». При этом, как заявил Джоанэ, Зеленскому нужно «иметь достаточно молодых людей, чтобы восстановить страну», когда конфликт завершится, передает ТАСС со ссылкой на BTV.

    Как признал Джоанэ, в НАТО знали, что конфликт окажется долгим и «будет стоить дорого», но «полностью уверены в военном и политическом руководстве Украины». Джоанэ также был вынужден признать, что «все происходит не настолько быстро и успешно», как ожидал альянс. Однако в НАТО «сохраняют стратегический оптимизм относительно способностей Украины устоять перед давлением» и «добиться успеха».

    Напомним, экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Зеленскому следует мобилизовать больше молодежи, а не сохранять ее на будущее.

    Коментарии (16)
    13 ноября 2023, 00:19
    Финляндия объяснила запрет на въезд из России на велосипедах

    Представитель погранслужбы Финляндии Луккари объяснил запрет на въезд из России на велосипедах борьбой с нелегалами

    Tекст: Антон Антонов

    Нелегальные мигранты все чаще пытаются въехать в Финляндию на велосипедах, заявил замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, комментируя запрет на въезд в страну из России на велосипедах.

    Луккари сообщил, что «за последнюю неделю таких случаев было около 30». Как заявил представитель погранслужбы, наблюдается «явно растущее явление», в связи с чем с четверга въезд на велосипедах оказался под запретом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

    Напомним, в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили запрет Финляндии на въезд в страну на велосипедах. Финляндия заявила, что готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России. Сообщается, с августа из России въехал 91 гражданин третьих стран, запросивший в Финляндии убежище.


    Коментарии (13)
    13 ноября 2023, 07:43
    Подготовка к производству первых истребителей Checkmate началась в России

    Ростех сообщил о начале подготовки к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate

    Подготовка к производству первых истребителей Checkmate началась в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Началась подготовка производства первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, конструкторская документация передана на завод-изготовитель, сообщил Ростех.

    Ростех сообщил, что «в проект были внесены изменения», в результате изменились «сроки первого вылета». После того, как прошла презентация, был проведен сбор отзывов потенциальных заказчиков, изменения коснулись как стоимости проекта, так и некоторых технических решений. Ростех заявил, что конкурентоспособность и коммерческая привлекательность Checkmate выросли, а технические риски удалось уменьшить, передает РИА «Новости».

    В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.

    Коментарии (38)
    12 ноября 2023, 17:22
    Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани
    Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на четвертом этапе серии Гран-при России, которые проходят в Казани.

    Валиева набрала 213,59 балла (81,09 в короткой программе и 132,50 – в произвольной). Фигуристка допустила падение при исполнении четверного тулупа. Золотую медаль завоевала Софья Муравьева (228,81; 77,02 + 151,79), серебро – Алина Горбачева (219,02; 145,73 + 73,29), бронзу – Дарья Садкова (214,54; 141,39 + 73,15), передает ТАСС.

    Напомним, международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире. В CAS сообщили, что коллегия арбитров вынесет решение по делу Валиевой в январе 2024 года.

    Коментарии (49)
    13 ноября 2023, 00:54
    Медведев сравнил главу МОК с генсеком оргкомитета Олимпиады 1936 года

    Медведев назвал главу МОК Баха наследником генсека оргкомитета Олимпиады 1936 года Дима

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах показал себя наследником генсека оргкомитета Берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима, который возглавлял Международный олимпийский институт в Берлине с 1936 по 1945 годы, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя слова Баха, который заявил, что спорту нельзя брать на себя «роль судьи в каждом конфликте», поскольку «это будет конец международного спорта», и что спорт «должен быть политически нейтральным», Медведев напомнил, что Бах посоветовал «международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях».

    Как отметил Медведев, такая рекомендация была дана «по очевидной политической причине – из-за конфликта между Россией и Украиной». «Какой мудрый, искренний и последовательный человек!» – заявил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он добавил, что «большой друг международного спорта» Бах «показал себя настоящим наследником Карла Дима». По словам Медведева, «наши спортсмены никогда этого не забудут». «Интересно, что он собирается делать с израильскими спортсменами?» – говорится в сообщении.

    Напомним, Бах сообщил, что МОК не рассматривает вариант с отменой Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов. Бах добавил, что было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии. До этого Бах заявил, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России.

    Коментарии (14)
    12 ноября 2023, 22:23
    Митинги с требованием демобилизации прошли в городах Украины

    Митинги с требованием демобилизации прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких, сообщают украинские СМИ.

    Участники митингов потребовали отправить военнослужащих «на ротацию», «дать отдых» военным, провести демобилизацию. Демонстранты требуют от украинских властей принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, на Украине уже проходили митинги с призывом провести демобилизацию в вооруженных силах. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что демобилизация на Украине возможна при создании правовой базы для этого.

    Коментарии (14)
    13 ноября 2023, 02:54
    Морские перевозки контейнеров в Россию резко подешевели

    Морские перевозки контейнеров на российских направлениях подешевели вслед за падением цен на международном рынке

    Tекст: Антон Антонов

    Ставки фрахта на морские перевозки контейнеров на российских направлениях резко снизились вслед за мировыми, но не из-за низкого спроса, а из-за насыщения предложения, сообщают СМИ.

    Основными причинами снижения цен на международном рынке стали низкий спрос и рост емкостей, на российских направлениях изменение стоимости связано с насыщением предложения за счет российских, азиатских и ближневосточных судоходных компаний, которые пришли на замену мировым лидерам, а также с конкуренцией между гаванями, как российскими, так и иностранными.

    На мировом рынке ставки с лета снизились более чем на 60%. В первую очередь, падение наблюдается на азиатских маршрутах. При этом российский рынок сохраняет премиальность к мировому. Эксперты считают, что «эпоха низких цен» продолжится еще как минимум год, особенно на фоне общемирового спада, пишет «Коммерсант».

    Как заявил коммерческий директор транспортно-экспедиторской компании «Модуль» Владимир Гай, «все больше иностранных судовладельцев в погоне хоть за какой-то премией готовы разрешить заход своих судов в порты России».

    В июне сообщалось, что государство готово вложить колоссальные средства для кратного роста числа построенных морских и речных судов. Обновление флота страны необходимо в том числе в условиях новой геополитической ситуации и переориентации торговых связей с Европы на Азию.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2023, 11:47
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    Минобороны назвало ложное сообщение о «перегруппировке» сил в районе Днепра провокацией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Рассылка ложного сообщения о якобы планируемой «перегруппировке» российских сил в районе Днепра от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией, заявили в военном ведомстве.

    Комментарий Минобороны России приводит РБК.

    Ранее в понедельник РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Минобороны выпустили сообщения о том, что командование группировки «Днепр» якобы приняло решение о переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Сообщение было аннулировано как вышедшее ошибочно спустя почти 20 минут.

    Коментарии (15)
    Главное
    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»
    Forbes: Запад не желает направлять Киеву современные танки
    Премьер Грузии извинился перед Китаем за слова Зурабишвили о Си Цзиньпине
    ОАК анонсировала выпуск 22 импортозамещенных SJ 100 в 2024 году
    Финляндия объяснила запрет на въезд из России на велосипедах
    Литва захотела лишить балерину Лиепу гражданства за поддержку СВО
    Бросавших в учительницу камни детей-мигрантов решили выдворить из России

    Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете

    В падении цен на нефть виноваты спекулянты, которые злоупотребляют цифрами и притворяются, что спрос на нефть слабый. Такое заявление сделал министр энергетики Саудовской Аравии. Несколько недель назад нефть была близка к тому, чтобы шагнуть к 100 долларам за баррель, а теперь упала до 80. Что произошло и как это скажется на российском бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

    Перейти в раздел

    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России

    Западные издания The Washington Post и Spiegel со ссылкой на неназванные источники сообщили, что подрыв газопровода «Северный поток» курировал полковник ВСУ Роман Червинский. А Владимир Зеленский об этом якобы не знал. Сам экс-военный уже опроверг свою причастность к теракту. Эксперты в США и России указали, что Вашингтон таким образом хочет снять с себя ответственность за диверсию. Зачем власти США через СМИ обвиняют украинских партнеров в теракте? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............