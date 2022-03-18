Путин: Нужно было вытащить Крым из унизительного состояния

Эксперт: Преодолеть последствия санкций властям поможет опыт пандемии

«Система российской власти недавно уже доказала свою эффективность, когда мы все оказались в состоянии фактически чрезвычайной ситуации при пандемии. Сейчас из-за санкций Запада ситуация в какой-то мере даже более сложная», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги совещания по преодолению последствий санкций, которое ранее провел Владимир Путин.

Как считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, по итогам совещания президента с правительством приняты меры, которые помогут предотвратить всплеск безработицы, в том числе в мегаполисах и крупных промышленных центрах, включая Москву и Петербург. Эксперт полагает, что государству необходимо поддержать тех россиян, что могут пострадать от исхода иностранных работодателей.

«В предстоящие несколько месяцев сохранение оплаты труда будет крайне важным для той части населения, которая уже осталось без работы или теоретически может остаться без нее в связи с уходом иностранцев. Задача губернаторов – найти за это время замену, предложить альтернативу, например, как вариант с «русским Макдоналдсом» в Москве. Как говорилось на совещании, для этого в Москве как раз и создана рабочая группа во главе с мэром Сергеем Собяниным. Она будет изыскивать возможности», – пояснил собеседник.

Правительство уже принимает меры для создания новых рабочих мест и для этого проводит либерализацию условий работы отечественного среднего и малого бизнеса, отмечает эксперт. «Сейчас появится много рыночных ниш, которые нам придется заполнять самим. При условии правильного и ответственного поведения региональных властей вполне возможно минимизировать риски безработицы», – уверен Данилин. Он отметил, что за два года работы в условиях пандемии губернаторы получили громадный опыт – и этот опыт они смогут теперь эффективно применить для реализации задач, поставленных перед ними президентом.

«Главное, что идет четкое распределение зоны ответственности. Президент определяет стратегию, правительство задает курс, а регионы на местах занимаются вопросами, которые для них наиболее близки: занятость, сдерживание роста цен, открытие новых рабочих мест и новых производств, удержание на плаву старых производств», – перечислил эксперт.

По мнению Данилина, «субъектность» губернаторов, их авторитет сейчас достаточно высок, – за время пандемии они получили широкий спектр полномочий и вместе с тем ответственности. «В этом контексте мы видим сейчас организацию похожей практики. Создаются штабы, которые будут заниматься социально-экономическим развитием, отслеживать уровень занятости, смотреть, какова ситуация с инфляцией, с товарами первой необходимости на полках магазинов и так далее. Все это очень похоже на то, что было в 2020 году».

Теперь у губернаторов появились дополнительные полномочия и дополнительная ответственность, им сейчас будет намного тяжелее, чем во время пандемии коронавируса, полагает Данилин. «Но у них есть хорошая практика работы в такой авральной команде, очень многие прошедшие эту практику стали управленцами высочайшего класса. И уж точно большинство глав обладают навыками работы в стрессовой ситуации», – сказал эксперт «Региональным комментариям».

Как уже сообщалось, накануне президент Владимир Путин провел совещание по социально-экономической поддержке регионов. Глава государства сообщил о том, что подписал указ о дополнительных функциях глав регионов. Губернаторы смогут принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер экономики, исходя из положения дел в своем регионе.

Указ также гарантирует сохранение доступности социальных услуг для россиян, он также обеспечивает бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи. Местным властям также поручено принять дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО.

На совещании Путин также анонсировал скорое увеличение минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, зарплат бюджетников, пенсий и других социальных выплат. Кроме того, президент поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер помощи людям, потерявшим работу. По мнению главы государства, такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.