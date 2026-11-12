В Кремле назвали главную тему предстоящей встречи с американской делегацией

Ушаков анонсировал обсуждение мирного урегулирования с делегацией США

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы будем искать, обсуждать сегодня различные вопросы, ведущие к прочному урегулированию кризиса вокруг Украины. Все вопросы, связанные с достижением мирного урегулирования», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

Кушнер анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными за время конфликта.

В среду Ушаков сообщил о скором проведении переговоров с американской делегацией.