Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.0 комментариев
В Кремле назвали главную тему предстоящей встречи с американской делегацией
Ушаков анонсировал обсуждение мирного урегулирования с делегацией США
На встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Мы будем искать, обсуждать сегодня различные вопросы, ведущие к прочному урегулированию кризиса вокруг Украины. Все вопросы, связанные с достижением мирного урегулирования», – цитирует Ушакова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.
Кушнер анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными за время конфликта.
В среду Ушаков сообщил о скором проведении переговоров с американской делегацией.