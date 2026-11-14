Daily Mail: Самолеты-разведчики Британии совершили 17 вылетов к границам России

Tекст: Антон Антонов

Британское командование 17 раз за месяц направляло два самолета-разведчика Rivet Joint для слежки за российской военной активностью. Основное внимание было уделено Калининградской области, пишет Daily Mail.

Самолеты неоднократно кружили вокруг российского эксклава. Кроме того, авиация непрерывно патрулировала границы НАТО с Россией и Белоруссией в Прибалтике.

В октябре количество вылетов выросло в четыре раза по сравнению с маем. «Использование такого изысканного актива позволяет предположить, что существовал особый запрос на информацию, на который мог ответить только Rivet Joint», – сообщил источник в сфере обороны.

Министерство обороны Великобритании не прокомментировало цель операции. Эксперты полагают, что самолеты собирали данные российских систем связи для оценки возможной угрозы. Издание связывает действия авиации с заявлениями Москвы о защите Калининградской области от внешних угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности страны использовать все доступные виды вооружений в случае опасности для Калининградской области.

В пятницу американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II около пяти часов патрулировал границы России в районе Калининградской области.

Во вторник британский Boeing RC-135W Rivet Joint также выполнил патрулирование вблизи региона.

В понедельник самолет-разведчик НАТО более пяти часов находился в районе Калининградской области.