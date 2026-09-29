  • Новость часаМолдавия не смогла договориться с Украиной об увеличении стока Днестра
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВМС США пообещали подлодку «донного превосходства»
    Президент Казахстана Токаев прибыл в Германию с официальным визитом
    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    Путин запретил юрлицам вывозить рубли в три страны
    Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП
    Шесть богатых стран потребовали урезать бюджет ЕС
    Объявлено о планах модернизации 75 аэродромов до 2030 года
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    33 комментария
    29 сентября 2026, 14:50 • Новости дня

    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины

    Политолог Хейфец: Лондон отвергнет ультиматум Аргентины по нефтедобыче

    Политолог предсказал ответ Британии на ультиматум Аргентины
    @ REUTERS/Gary Clement

    Tекст: Олег Исайченко

    Буэнос-Айрес требует от Лондона остановить нефтедобывающий проект у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, поскольку считает такую деятельность незаконным использованием своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. По его прогнозам, Лондон отвергнет ультиматум Аргентины, и спор перейдет в судебную плоскость.

    «Власти Аргентины никогда не признавали суверенитет Британии над Мальвинскими (Фолклендскими) островами», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он назвал требование южноамериканской страны к Лондону остановить добычу нефти в акватории спорных островов «последовательной позицией Буэнос-Айреса». «Аргентина считает проекты по добыче углеводородов незаконным использованием своей территории и настаивает на прекращении этой деятельности», – уточнил собеседник.

    Политолог также отметил, что аргентинские власти в какой-то мере пользуются моментом: администрация Трампа ситуативно намекает, что может пересмотреть свою позицию по островам из-за «неправильного» поведения британского правительства. Впрочем, оговорился Хейфец, вряд ли Вашингтон пойдет на такой шаг. «Тем не менее Аргентина последовательно отстаивает позицию о принадлежности островов», – подчеркнул спикер.

    По его прогнозам, Лондон сочтет ультиматум неприемлемым и незаконным и не станет сворачивать нефтяные проекты. В таком случае Буэнос-Айрес реализует свою угрозу и обратится в Международный трибунал по морскому праву. Как полагает эксперт, у Аргентины есть определенные шансы добиться решения в суде в свою пользу.

    «Международная конвенция по морскому праву, на которую ссылается страна, запрещает односторонние действия в отношении спорных территорий. Процесс не будет быстрым, но перспективы у иска существуют», – заключил Хейфец.

    Ранее власти Аргентины потребовали от Британии свернуть в двухнедельный срок проекты по добыче углеводородов в акватории спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. В противном случае Буэнос-Айрес намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву (МТМП). Об этом говорится в заявлении канцелярии аргентинского президента Хавьера Милея.

    Речь идет о нефтяном проекте Sea Lion, который расположен примерно в 220 км от островов. Месторождение может содержать до 1,7 млрд баррелей нефти. Проект реализуется британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

    В начале сентября Милей выступил с обращением к нации, анонсировав внесение в парламент законопроекта об ужесточении санкций против участников нефтедобычи в регионе. Позднее правительство Аргентины сообщило о решении ввести меры в отношении 60 юридических и физических лиц, причастных к добыче углеводородов на спорной территории. Кроме того, аргентинский лидер отменил запланированную на 23–24 октября поездку в Лондон.

    Милей заявил, что Мальвинские острова являются аргентинскими «по истории и по закону». По его словам, «Британия оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор». Жители островов являются «искусственно размещенным населением на узурпированной территории» и потому «не имеют законного права на самоопределение», добавил он.

    Ужесточение позиции Буэнос-Айреса вызвало в Британии призывы увеличить расходы на оборону. По информации La Nacion, британские власти планируют заменить четыре самолета Typhoon на Фолклендах четырьмя Typhoon Tranche 2. Ротация произойдет до декабря 2027 года.

    Напомним, территориальный спор вокруг архипелага площадью чуть более 12 тыс. квадратных километров с населением 3,2 тыс. человек продолжается уже двести лет. В апреле 1982 года конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. За два с половиной месяца Аргентина потеряла 649 военнослужащих и потерпела поражение.

    Несмотря на военную неудачу, южноамериканская республика продолжает оспаривать принадлежность территорий через механизмы ООН. На референдуме 2013 года 99,8% островитян проголосовали за сохранение британского статуса. США придерживаются нейтралитета по этому вопросу. Однако в конце августа стало известно, что Штаты не исключают пересмотра этого подхода.

    Как сообщала газета The Telegraph, такой вариант обсуждают в Пентагоне наряду с другими мерами, которые должны побудить союзников по НАТО выполнить обязательство по оборонным расходам на уровне 5% ВВП. При этом администрация архипелага заявила о незыблемости своего статуса.

    29 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    Аргентина предъявила ультиматум Британии

    Аргентина дала Британии две недели на остановку добычи нефти у Мальвинских островов

    Аргентина предъявила ультиматум Британии
    @ Kyle Mazza/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей в течение двух недель прекратить нефтяной проект у Фолклендских островов, пригрозив в противном случае обратиться в международный трибунал.

    Аргентинский лидер дал Лондону две недели на сворачивание проекта Sea Lion по разведке и добыче нефти, который совместно реализуют британские и израильские компании. Если работы не прекратятся, Буэнос-Айрес обратится в Международный трибунал по морскому праву, пишет Independent.

    Глава государства поручил министерству иностранных дел и юристам подготовить иск против незаконного расхищения аргентинских ресурсов. По его словам, право жителей архипелага на самоопределение в данном случае не действует, поскольку население было намеренно завезено оккупирующей державой на спорную территорию.

    Ранее Милей во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал организацию за бездействие в вопросе суверенитета Мальвинских островов. При этом президент США Дональд Трамп допустил пересмотр нейтрального статуса Вашингтона в этом споре, усомнившись в способности Британии защитить свои заморские владения из-за внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аргентинский лидер назвал ООН бесполезной организацией. В середине месяца дипломатическое ведомство южноамериканской страны вызвало послов Британии и Израиля из-за ситуации вокруг Мальвинских островов. В начале месяца министерство иностранных дел Аргентины сообщило о планах подать иск против иностранных нефтяных компаний.

    Комментарии (21)
    27 сентября 2026, 11:46 • Новости дня
    Режим ЧС ввели возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии
    Режим ЧС ввели возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии
    @ Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В окрестностях британского военного аэродрома задержали нескольких подозреваемых в незаконном обороте взрывчатки, их автомобили сейчас обследуют армейские специалисты.

    Инцидент произошел в окрестностях военного аэродрома в графстве Глостершир, передает ТАСС. Местная полиция сообщила об аресте подозреваемых и начале эвакуации жителей деревни Уэлфорд.

    «В настоящее время специалисты армейской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводят обследование нескольких транспортных средств. Местных жителей эвакуируют в расположенный неподалеку спортивно-развлекательный центр», – заявили в правоохранительных органах.

    Телеканал Sky News отмечает, что база Фэрфорд задействовалась американскими военными для нанесения воздушных ударов по Ирану. На объекте дислоцируются штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения и 420-я авиационная эскадрилья.

    Аэродром считается предпочтительной передовой площадкой для размещения бомбардировщиков Командования глобальных ударов ВВС США в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы отменили ежегодное авиашоу на базе Фэрфорд из-за активности американских военных.

    Американские стратегические бомбардировщики возвращались на этот аэродром после выполнения боевых задач над территорией Ирана.

    Британские власти разрешили Вашингтону использовать свою военную инфраструктуру для поражения иранских целей.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 09:36 • Новости дня
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на требование президента США Дональда Трампа «сбавить обороты» пообещал ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Дональд Трамп в беседе с журналистами в штате Иллинойс сообщил, что призвал Владимира Зеленского сократить удары по российским НПЗ. По словам американского лидера, украинский президент допустил, что поступит таким образом, пишет Fox News.

    Американский президент отметил, что рост мировых цен на энергоносители обусловлен не только ситуацией на Ближнем Востоке, но и атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Он подчеркнул, что Киев тем самым создает глобальные проблемы.

    Трамп добавил, что США разберутся с ситуацией вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива, однако не уточнил, когда именно Зеленский дал обещание ослабить удары. В последний раз они встречались 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил влияние атак на российские НПЗ на мировые цены на топливо. На прошлой неделе издание Axios узнало о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ. В середине месяца эксперты усомнились в том, что Украина прекратит атаки по требованию американского лидера.

    Комментарии (8)
    28 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    Мост Ватерлоо в Лондоне оказался под угрозой закрытия

    Лондонский мост Ватерлоо могут закрыть из-за износа и нехватки средств на ремонт

    Мост Ватерлоо в Лондоне оказался под угрозой закрытия
    @ Wilfried Wirth/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лондонский мост Ватерлоо может быть закрыт в ближайшие три-четыре года, если не будут проведены жизненно важные ремонтные работы, что подчеркивает проблему изношенной инфраструктуры британской столицы.

    Проверка моста, соединяющего Южный берег и лондонский Вест-Энд, выявила повреждения от воды и трещины шириной до 2 миллиметров. Без проведения ремонтных работ к концу 2029–2030 финансового года могут потребоваться дополнительные меры, включая введение ограничений по весу или полное закрытие сооружения, пишет Bloomberg.

    Отмечается, что проблема речных переправ в Британии усугубляется интенсивным движением и экстремальными погодными условиями. Ситуация обострилась за последние семь лет из-за проблем с финансированием. Городской совет Вестминстера запросил 6 млн фунтов стерлингов на ремонт моста Ватерлоо, по которому ежедневно проезжает более 25 тыс. автомобилей.

    В Лондоне мосты управляются и финансируются различными структурами, включая Транспортную службу Лондона (TfL), местные советы и благотворительный фонд City Bridge Foundation. Эта фрагментированная система заставляет советы оплачивать дорогостоящие ремонтные работы, на которые у них нет средств. В апреле был создан Фонд инфраструктуры на 1 млрд фунтов (1,3 млрд долларов) для помощи советам, однако распределение средств пока не объявлено.

    Ранее другие исторические мосты Лондона также сталкивались с проблемами. Мост Хаммерсмит был закрыт для автомобилей в 2019 году, а мост Альберта – в феврале. TfL ввела ограничения по весу на мосту Воксхолл и предупредила о возможных дополнительных ограничениях к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом полицейская лодка врезалась в Вестминстерский мост в Лондоне.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    В Британии описали последствия запрета экспорта дизтоплива США

    Tекст: Ольга Иванова

    Потенциальный запрет экспорта дизельного топлива из США грозит Британии резким ростом цен и ускорением инфляции, ударом по аграриям, строителям и перевозчикам, пишет британская газета Telegraph.

    Возможная остановка поставок дизельного топлива из США может иметь катастрофические последствия для Британии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Telegraph. По оценке издания, резкий скачок цен на дизтопливо в таком случае ускорит инфляцию, прежде всего из-за удорожания работы сельскохозяйственного и строительного секторов, а также грузоперевозок.

    Telegraph подчеркивает: «Запрет на экспорт дизеля поставит Великобританию в сильную зависимость как от импорта энергоносителей, так и от ненадежных зарубежных инвесторов». При этом газета указывает, что Лондону будет сложно быстро найти альтернативу в Европе, и напоминает, что до начала конфликта на Украине около 20% импорта дизтоплива в страну приходилось на Россию.

    Инициатором идеи запрета назывался президент США Дональд Трамп, который ранее выступил за ограничение экспорта дизельного топлива на фоне роста цен на энергоносители. После этого, по данным газеты The Wall Street Journal, руководители компаний Chevron и ExxonMobil начали обращаться к чиновникам американской администрации, пытаясь не допустить реализации этого шага.

    Во власти России ранее заявляли, что отказ Запада от российских углеводородов стал серьезной ошибкой. По их оценке, такие решения ведут к еще более сильной зависимости от поставок по высоким ценам, тогда как государства, отказавшиеся от прямых закупок, продолжают покупать российскую нефть и газ через посредников дороже и, как ожидается, будут делать это и дальше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил о возможной самой суровой с 2022 года зиме в ЕС на фоне 40-процентного роста цен на дизельное топливо.

    Издание Politico сообщило о планах администрации президента США Дональда Трампа ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива для снижения рекордных цен перед выборами.

    Газета The Wall Street Journal пишет о кампании нефтегазовой отрасли США по убеждению властей отказаться от поддержанного Дональдом Трампом запрета на экспорт дизеля.

    Комментарии (2)
    27 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Британия объявила об открытии литиевого рудника в Корнуолле

    Tекст: Ольга Иванова

    На юго-западе Британии запустят проект литиевого рудника в Корнуолле с годовой мощностью около 1,5 тыс. тонн карбоната лития.

    Власти Британии объявили об открытии на юго-западе страны нового рудника по добыче лития в графстве Корнуолл, передает РИА «Новости». Проект рассчитан на производство около 1,5 тыс. тонн карбоната лития в год.

    «Компания Geothermal Engineering Limited инвестирует около 43 млн фунтов стерлингов (57 млн долларов) в новый литиевый рудник в Корнуолле при поддержке государственного фонда DRIVE35, выделившего на проект почти 10 млн фунтов стерлингов», – говорится в заявлении британского министерства по делам бизнеса.

    Коммерческое производство на руднике должно начаться в 2029 году, его годовой объем, по данным ведомства, позволит выпускать свыше 180 тыс. аккумуляторов для электромобилей. В официальном заявлении уточняется, что в перспективе предприятие способно выйти на производство десятков тысяч тонн карбоната лития в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кызыле премьер-министру Михаилу Мишустину представили планы по разработке Тастыгского месторождения лития с запуском в 2028 году.

    Отечественная промышленность в перспективе четырех–семи лет сможет полностью удовлетворить внутренний спрос на литий.

    Международное энергетическое агентство спрогнозировало рост мирового спроса на литий к 2040 году в 3,5 раза по сравнению с 2025 годом.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 18:59 • Новости дня
    Дом из фильма «Ноттинг Хилл» выставили на продажу в Лондоне

    Tекст: Мария Иванова

    В Лондоне за 7,95 млн фунтов стерлингов (10,5 млн долларов) выставили на продажу дом, в котором жили герои фильма «Ноттинг Хилл» с Хью Грантом и Джулией Робертс.

    Дом расположен в одноименном районе британской столицы, пишет The Daily Mail.

    Во время съемок фильма, вышедшего в 1999 году, дом принадлежал сценаристу Ричарду Кёртису. После успешного проката (сборы превысили 363 млн долларов при бюджете в 42 млн) он продал недвижимость.

    Фасад с синей дверью стал популярным местом среди туристов, которые приезжают сфотографироваться у дома героев мелодрамы, отмечает ТАСС.

    В 2014 году объект за 4,575 млн фунтов приобрел Нил Хатчинсон.

    В объявлении о продаже указано, что дом имеет объединенную кухню, столовую и гостиную со сводчатым потолком и открытыми стропилами. Над гостиной расположена галерея, а на крыше находится секретная терраса, к которой ведет винтовая лестница из внутреннего дворика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полиция Лондона задержала 169 человек в первый день карнавала в Ноттинг-Хилле.

    В апреле ученые выяснили точное расположение лондонского дома Уильяма Шекспира.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Задержанные у авиабазы ВВС США Фэрворд оказались британцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все пять человек, задержанных в окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, оказались гражданами Британии.

    Возраст задержанных мужчин составляет от 23 до 25 лет, все они проживают в Лондоне, передает ТАСС. Их подозревают в нарушении закона о взрывчатых веществах и закона о терроризме.

    Расследование ведет Контртеррористическое подразделение лондонской полиции. Задержанные находятся под стражей. Другие детали об их личностях и возможных мотивах не приводятся.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вели расследование в отношении задержанных, которые, по его словам, «намеревались нанести серьезный ущерб» авиабазе.

    База Фэрфорд в графстве Глостершир использовалась США в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану. На ней дислоцирован штаб 501-го авиакрыла боевого обеспечения США и 420-й авиационной эскадрильи. База описывается как «предпочтительный передовой аэродром для размещения бомбардировщиков в Европе» Командования глобальных ударов ВВС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде.

    В воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС.

    В середине месяца в США задержали сторонника ИГ, готовившего теракт.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 03:16 • Новости дня
    В Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном

    Sky News: В Британии ищут связь задержанных у базы ВВС с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы Британии проверяют возможную причастность Ирана к инциденту возле базы военно-воздушных сил Фэрфорд, где размещены американские бомбардировщики, сообщают британские СМИ.

    Британская контртеррористическая полиция начала проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы ВВС Фэрфорд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В материале не уточняется, на чем именно основываются подобные подозрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция задержала нескольких подозреваемых в незаконном обороте взрывчатки возле военного аэродрома Фэрфорд.

    Весной на эту базу прибыл американский стратегический бомбардировщик B-1.

    Министерство обороны Британии подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по атакованному трубопроводу

    Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по трубопроводу «Восток – Запад»

    Tекст: Мария Иванова

    Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием нефтепровода «Восток – Запад», работа которого была приостановлена после ударов беспилотников.

    Государственная компания Saudi Aramco на прошлой неделе испытывала работу трубопровода «Восток – Запад» перед возобновлением экспорта, сообщает Bloomberg.

    Прокачка нефти по нефтепроводу была приостановлена после нескольких ударов по нему 11 сентября. МИД королевства позже заявлял, что удары были нанесены запущенными из Ирака беспилотниками, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый вторник Саудовская Аравия возобновила работу атакованного нефтепровода.

    В начале месяца удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Стоимость дизельного топлива в Британии обновила исторический максимум

    RAC: Цены на дизельное топливо в Британии достигли исторического рекорда

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя стоимость дизельного топлива в Великобритании выросла до 1,9918 фунта стерлингов за литр, установив новый исторический рекорд.

    Предыдущий максимум был зафиксирован в июне 2022 года на уровне 1,9909 фунта за литр. Полная заправка стандартного 55-литрового бака обойдется в 110 фунтов стерлингов (146 долларов), что на 31 фунт (41 доллар) превышает показатели до начала иранского конфликта, сообщает автомобильная компания RAC.

    Руководитель отдела политики компании Саймон Уильямс отметил, что удорожание дизеля приведет к росту цен на товары и услуги, зависящие от грузоперевозок. По его мнению, дополнительные издержки в конечном итоге лягут на плечи потребителей.

    Кроме того, цены на бензин достигли нового максимума с конца февраля, составив 1,74 фунта (2,31 доллара) за литр. Заправка полного бака обходится в среднем в 95,8 фунта (127 долларов), что на 22,8 фунта (30,3 доллара) больше, чем до начала ударов США и Израиля по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Британии описали последствия запрета экспорта дизельного топлива из США.

    Весной официальный представитель МИД Мария Захарова назвала причиной экономического кризиса в Британии антироссийские санкции.

    В апреле премьер-министр Британии Кир Стармер предупредил об угрозе роста цен в стране из-за войны в Иране.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Иран отверг обвинения в причастности к инциденту у базы ВВС США в Британии

    Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Ирана в Лондоне отвергло публикации британских СМИ о якобы причастности Тегерана к задержанию пяти подозреваемых возле используемой США авиабазы Фэрфорд.

    Посольство Ирана в Лондоне решительно осудило спекуляции некоторых британских представителей и СМИ о связи страны с инцидентом у авиабазы Фэрфорд, передает ТАСС. В заявлении дипмиссии подчеркивается, что подобные сфабрикованные предположения распространяются исключительно с целью разжечь антииранскую пропаганду в Британии.

    Диппредставительство также не исключило принятия соответствующих правовых мер для защиты прав и интересов государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. Задержанные у авиабазы Фэрфорд оказались британцами.

    В воскресенье возле используемой США авиабазы ввели режим ЧС.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 11:04 • Новости дня
    Минфин Британии выделил миллиарды фунтов на плавучие доки для атомных подлодок

    Минфин Британии: На базе Клайд построят три новых плавучих дока для атомных подлодок

    Tекст: Мария Иванова

    Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок на базе Клайд в Шотландии, сообщил глава ведомства Джон Хили.

    «Три новых плавучих дока для подводных лодок Королевских ВМС будут построены на военно-морской базе Клайд», – говорится в заявлении британского министерства финансов, передает РИА «Новости».

    Доки предназначены для технического обслуживания, ремонта и модернизации атомных подводных лодок. О старте программы в понедельник на съезде Лейбористской партии объявил министр финансов Джон Хили, ранее занимавший пост министра обороны.

    На реализацию проекта выделены миллиарды фунтов стерлингов. Кроме того, профинансировано создание нового морского исследовательского судна, которое планируется ввести в строй в начале 2030-х годов для сбора данных и поддержания безопасности на море.

    Напомним, в июле министерство обороны Британии анонсировало крупнейший со времен холодной войны проект модернизации военно-морских баз Клайд, Девонпорт и Портсмут стоимостью 26 млрд фунтов (около 35 млрд долларов).

    Ранее Лондон запланировал воевать на море с российскими океанографами.

    Осенью прошлого года Великобритания решила построить четыре атомные подлодки.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде

    Госдеп США: Американские объекты в Британии подвергаются повышенному риску

    Tекст: Мария Иванова

    Госдепартамент США заявил о повышенном риске для связанных с Америкой объектов и организаций на территории Великобритании в связи с задержанием пяти человек возле авиабазы Фэрфорд.

    Связанные с США объекты, организации и собрания могут оказаться под угрозой, американцам рекомендовано следовать указаниям местных властей, пишет ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.

    Ведомство призвало граждан США в Британии проявлять осторожность.

    Ранее стало известно о задержании пяти человек в окрестностях британской авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что в отношении задержанных велось расследование, так как они планировали причинить авиабазе серьезный ущерб. Изначально их подозревали в нарушении закона о взрывчатых веществах, позже полиция добавила обвинение в подготовке теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС.

    В прошлом месяце Трамп отпросился пораньше с заседания Госдепа для ведения «войны».

    Комментарии (0)
    Главное
    После гибели рабочих под Ярославлем задержан директор завода пиротехники
    Сбой двигателя Starship поставил под угрозу сроки лунной программы США
    Производитель ракет AMRAAM получил контракт на 20,7 млрд долларов
    Техас объявил режим ЧС из-за высоких цен на топливо
    Тбилиси закупил вагоны метро в Китае вместо России
    Стоимость оперативной памяти в России взлетела в несколько раз за год
    Нетипичную агрессию у медведей объяснили птичьим гриппом

    Почему медь назвали новым золотом

    Медь – это новое золото, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Металл показывает рекордные цены, причем уже не первый год. Сходство у меди с золотом действительно имеется, однако есть и важные различия. Какие? Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    ВМС США пообещали подлодку «донного превосходства»

    Соединенные Штаты намерены обеспечить себе так называемое донное превосходство и создают для этого специальную подводную лодку. Что это за корабль, какие особые задачи он будет выполнять и почему такого рода подлодки были особо опасны для СССР и сохраняют свою опасность для России сегодня? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

      Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

    • Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

      Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации