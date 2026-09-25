Еврокомиссар предрек Европе самую суровую зиму из-за цен

Еврокомиссар Йоргенсен спрогнозировал Европе тяжелейшую зиму из-за цен на дизель

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил о рекордном росте стоимости энергоносителей в Европе, передает РИА «Новости». За последние недели цена дизельного топлива в странах Евросоюза подскочила на 40%.

«Эта зима может быть очень и очень тяжелой и может стать самой худшей для нас с 2022 года», – подчеркнул политик в беседе с журналистами.

Дан Йоргенсен также обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отказаться от введения запрета на экспорт дизельного топлива в европейские страны. Он планирует поднять этот вопрос на предстоящей встрече министров энергетики Евросоюза, которая пройдет в Дублине на следующей неделе. По словам чиновника, сохранение американских поставок на текущем уровне отвечает интересам обеих сторон.

Еврокомиссар отметил, что наиболее вероятным сценарием развития событий станет сохранение крайне высоких цен на энергоносители. Он добавил, что для граждан, не способных оплатить топливо, факт его физического наличия на рынке теряет всякое значение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США разрабатывает план введения трехмесячного моратория на вывоз дизельного топлива.

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