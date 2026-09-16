Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.6 комментариев
Лавров: Выборы в Госдуму проходят в обстановке объявленной Западом войны
Глава МИД России Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в процесс голосования россиян.
Лавров заявил, что избирательная кампания протекает на фоне открытого геополитического противостояния. Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, руководитель министерства подчеркнул агрессивный характер действий иностранных государств, передает РИА «Новости».
«Нынешние выборы проходят в обстановке объявленной нам войны со стороны коллективного Запада, войны, которую Запад ведет руками и телами украинцев, снабжая их на фантастические суммы оружием, боеприпасами, современными технологиями, разведывательными данными, информацией со спутников», – отметил дипломат.
По словам министра, главная цель противника заключается в нанесении России стратегического поражения. Кроме того, фиксируются масштабные попытки прямого влияния на волеизъявление граждан как внутри страны, так и за ее пределами.
Выборы депутатов Госдумы состоятся в период с 18 по 20 сентября.
Министерство иностранных дел России подготовилось к возможным вмешательствам недружественных государств в электоральный процесс.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала недопустимым поведение западных стран перед голосованием.
Месяцем ранее Сергей Лавров рассказал о попытках Запада спровоцировать панику накануне выборов в Госдуму.