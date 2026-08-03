Москвичи назвали двух новорожденных сыновей Одиссеями

Два Одиссея и один Аид родились в Москве в этом году

Tекст: Мария Иванова

С начала года в Москве родились два мальчика, получивших имя Одиссей, а также по одному ребенку с именами Аид, Дионис, Афродита и Гера, передает РИА «Новости».

Представители столичного управления ЗАГС отметили непрекращающийся интерес жителей к необычным именам героев античных мифов.

«Среди мифологических имен встречаются Одиссей – в 2026 году так назвали двух мальчиков, а также Дионис, Аид, Афродита и Гера - по одному ребенку с каждым из этих имен», – рассказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что ранее родители также выбирали для младенцев имена Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида.

В июле в мировой прокат вышел фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссея», который вызвал всплеск интереса к древнегреческой культуре. Несмотря на отсутствие прокатного удостоверения от Минкультуры, в конце прошлого месяца картина появилась в расписании некоторых российских кинотеатров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с Кристофером Ноланом новую экранизацию Гомера.

Эта кинокартина заработала рекордные 17,6 млн долларов на предварительных сеансах.

Весной столичное управление ЗАГС зафиксировало появление новорожденных девочек с редким именем Одиссея.