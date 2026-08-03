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Названы сроки завершения летных испытаний самолета SJ-100
Попов сообщил о планах завершить испытания лайнера SJ-100 до конца года
Полный цикл наземных и летных проверок новейшего пассажирского судна SJ-100 планируется закончить на территории Хабаровского края в течение нескольких месяцев, сообщил директор производственного центра в Комсомольске-на-Амуре филиала ПАО «Яковлев» – «Региональные самолеты» Егор Попов.
«В этом году с нашей стороны как производственного центра мы планируем провести испытания самолета, полный цикл испытаний как наземных, так и летных», – цитирует Попова ТАСС.
По его словам, первый серийный Superjet-100 уже собран и оснащен базовыми агрегатами для сертификационных проверок. Вскоре на завод поступит следующий комплект двигателей, которые сразу смонтируют на машину для продолжения тестов.
Ранее губернатор региона Дмитрий Демешин отмечал высокий спрос на новую технику. Он уточнил, что отечественные авиакомпании уже подписали контракты на поставку 42 таких машин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре продолжается сборка 27 пассажирских лайнеров SJ-100.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин анонсировал старт серийного производства полностью импортозамещенного самолета осенью.
Первый вице-премьер Денис Мантуров пообещал завершить все сертификационные полеты до конца текущего года.