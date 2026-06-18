Tекст: Андрей Резчиков

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы личному составу подразделений, отличившихся при взятии села. В частности, были отмечены успехи 123-й отдельной гвардейской и 88-й отдельной мотострелковых бригад.

Как пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц, освобождение Рай-Александровки позволяет держать под огневым контролем как значительную часть Славянска, так и северные районы Краматорска. Теоретически ВС РФ получают возможность «перерезать» соединяющую эти два крупных города трассу H-20, что позволит их изолировать друг от друга.

Весьма успешно идет и продвижение российской армии в Константиновке. Применяя тактику «нарезания пирога», войска уже установили контроль над восточной частью населенного пункта. На этом фоне украинские власти отдали приказ о спешной эвакуации ключевых производств ВПК из Славянска, Краматорска и Дружковки.

Отличные результаты наблюдаются также на Лиманском направлении. Фактически речь идет о начале завершающей стадии штурма Красного Лимана: уничтожена последняя переправа ВСУ через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки, благодаря чему отрезаны пути снабжения райцентра. На фоне проблем с логистикой, противник начал оставлять позиции.

В экспертной среде отмечают, что российская армия проводит в Донбассе формирующие операции для будущего взятия под контроль Славянска, Краматорска и прилегающих городов. Поэтому медийная активность Киева с помощью БПЛА прямо связана с провалами обороны на земле.

«Освобождение Рай-Александровки – это не просто запись в сводке, а качественное изменение позиционного рисунка на важнейшем операционном направлении. Село находится на перекрестке дорог: в перспективе это готовый узел, позволяющий накапливать личный состав, технику и запасы с минимальным плечом до передовой. Это сразу повышает устойчивость и темп наступательных действий», – отметил военкор Федор Громов.

«Важен и рельеф местности: Славянск, как и Краматорск, за исключением отдельных участков, находятся в низине по отношению к Рай-Александровке. Это дает фундаментальный бонус к огневому поражению. По сути, мы сейчас наблюдаем операцию по взятию под контроль господствующих высот над главной агломерацией противника в регионе», – пояснил он.

Таким образом открывается большое пространство для будущих маневров. Как минимум появляется возможность выдавить украинские силы на противоположный берег Северского Донца в районе Красного Лимана и начать их отсекать. «Это существенно осложнит жизнь всей обороняющейся группировки», – рассуждает эксперт. По мнению Громова, в серьезных успехах ВС РФ в Донбассе есть единая логика.

«Константиновка – это, по сути, ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию. Мы видим сходящееся движение войск: развивается серия так называемых формирующих операций.

Они направлены на создание условий для будущего взятия под контроль Славянска, Краматорска и прилегающих городов», – предположил военкор. В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин отмечает, что возросшая дроновая активность ВСУ в последние несколько дней прямо связана с провалами обороны украинской армии на земле. «Ночные налеты БПЛА, попытка атаковать Московский НПЗ – все это способ отвести взгляд от сыплющейся обороны ВСУ», – пояснил Дандыкин.

Но пока их пропагандисты снимают дымы над Подмосковьем, «наши штурмовики занимают позиции, потеря которых для ВСУ равна стратегическому провалу». К такому же выводу пришел военный эксперт Борис Рожин. «Пока противник на публику рассказывает про перелом в войне, у него отвалилась Рай-Александровка, Константиновка и Красный Лиман. Впереди Николаевка и Славянск. Памятные по 2014 году места», – пишет он в своем Telegram-канале.

Громов согласен с тем, что Украина теряет жизненно необходимые участки фронта. «Но я особо выделил бы уничтожение терминалов «Новой почты», которую могут использовать для переброски военных грузов. Важнее то, что в условиях современной войны ее отделения стали основным каналом снабжения для рядового ВСУ. Если он в чем-то нуждается – от экипировки до бытовых вещей – он заказывает это в интернет-магазине и получает через ближайшее отделение, где-то в 10-20 км от передовой. Поражение терминалов нарушает эту сеть, что напрямую бьет по возможностям личного состава ВСУ на фронте», – пояснил собеседник.

Параллельно увеличивается активность ВКС России. «Наши самолеты теперь несут по шесть авиабомб вместо четырех, что существенно повышает ударную мощь. Характерный штрих: по Константиновке авиаудары сейчас приостановлены, но они методично переносятся вглубь – на Дружковку, Славянск и Краматорск. То есть работа ведется системно: на переднем крае идет продвижение пехоты, а в тылу противника планомерно уничтожается все, что обеспечивает его сопротивление. Это общий замысел, и он приносит результаты», – заключил Громов.