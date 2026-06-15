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    15 июня 2026, 20:35 • Политика

    Украина пытается унести с собой промышленность Донбасса

    Украина пытается унести с собой промышленность Донбасса
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Власти Украины спешно эвакуируют ключевые производства из Славянска, Краматорска и Дружковки. По мнению экспертов, Киев намерен вывезти оборудование в тыл, чтобы снова использовать его в своих целях. Удастся ли это сделать и почему ВС России раньше не били по этим объектам?

    На фоне быстрого продвижения российских войск в Константиновке Украина форсирует эвакуацию наиболее значимых предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Об этом сообщает Министерство обороны России.

    Речь идет о Дружковском машиностроительном заводе, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, а также о Дружковском метизном заводе и заводе «Ремсчетмаш», который производит электротехническое оборудование. Кроме того, противник намерен вывезти оборудование со Славянского машиностроительного завода, «Славтяжмаша», «Бетонмаша», Славянского завода «Зевс-керамика» и НИИ высоких напряжений.

    Накануне Минобороны также сообщало о принудительной эвакуации семей с детьми до 17 лет, а также о вывозе производственных мощностей Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тыс. сотрудников. Параллельно идет подготовка к эвакуации оборудования с Новокраматорского и Старокраматорского машиностроительных заводов, а также с «Энергомашспецстали».

    «Таким образом, киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации», – подчеркнули в военном ведомстве.

    По мнению экспертов, поспешная эвакуация предприятий говорит о том, что противник понимает: перепрофилированные под военные нужды заводы в любой момент могут стать целями ВС России. Украина же хочет сохранить мощности, вывезти их в безопасное место и снова задействовать в военной промышленности. Однако сделать это вряд ли получится.

    Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, слово «предприятие» в полном смысле слабо применимо к заводам, которые сейчас эвакуирует Украина. «Скорее всего, речь идет об остатках производственных мощностей, которые еще недавно использовались для ремонта техники ВСУ», – допускает он. Почему Россия не била по ним раньше? До последнего времени эти объекты выполняли преимущественно гражданские задачи.

    «ВС России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, пока она сохраняет этот статус. Например, тот факт, что социально-коммунальные организации продолжают работать, – яркое тому подтверждение»,

    – поясняет аналитик. Но как только предприятие перепрофилируется под военные нужды, оно автоматически становится законной целью. Часть таких объектов уже поражена – именно поэтому Киев в спешке вывозит то, что осталось.

    Кроме того, промышленное оборудование – ценный ресурс. Речь идет, в частности, о станках машиностроительных заводов в Краматорске. «Это сложные механизмы, представляющие большую ценность, – рассуждает спикер. – Поэтому Украина заинтересована вывезти их в тыл и затем использовать уже сугубо в военных целях».

    Однако, говорит Леонков, как только станет достоверно известно, что оборудование перешло в разряд военного, оно будет уничтожено вместе с площадкой – даже если речь пойдет о Западной Украине.

    Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напоминает: предприятие становится законной целью только после того, как его перепрофилируют под военное производство, склад боеприпасов или укрепрайон. «Ни по каким производствам условных детских колясок или велосипедов мы никогда не били», – говорит спикер.

    Более того, в Краматорске расположены два крупных завода – Старокраматорский и Новокраматорский. Оба специализировались на тяжелом машиностроении, а в штате числились крайне ценные специалисты. «Полная утрата этих заводов стала бы для нас большой потерей, ведь в свое время они были включены в общесоветскую кооперацию, и Россия до последнего пользовалась их наработками», – поясняет собеседник.

    При этом у Москвы нет задачи бить по принципу «лишь бы ударить». Количество боеприпасов не безгранично, и подходить к их расходованию нужно с умом. К тому же уровень милитаризации Украины настолько высок, что у ВС России и без того хватает военных целей.

    Ранее по предприятиям Краматорска уже наносились удары, и по последствиям – вторичной детонации и остаткам различных предметов – было очевидно, что эти объекты давно превратились в военные. Аналогичная история произошла минувшей ночью в Киеве: удар пришелся по киностудии имени Довженко. «Несмотря на вполне мирное название, студия использовалась для сборки БПЛА, – поясняет Анпилогов. – Это уже даже не предприятие двойного назначения, а полноценная часть военно-промышленного комплекса Украины». Кроме того, Донбасс – это территория России, и Москва не заинтересована превращать его в пепелище.

    «В этих городах останутся люди, им там жить. А последствия любого штурма, сопряженного с разрушениями, лягут на плечи российской экономики. Мы это видим на примере Мариуполя»,

    – говорит аналитик. Поэтому там, где это возможно, производства сохраняют. Так, завод имени Ильича будет восстанавливаться под выпуск металлургической продукции. Однако если объект стал полноценной военной целью, его ждет другая судьба – как с заводом «Азовсталь», который из-за разрушений изменит не только облик, но и функции.

    Анпилогов полагает: все, что можно спасти на заводах Славянско-Краматорской агломерации, будет спасено. «Это наша земля, наши города и наши люди, которые потом снова придут работать на эти предприятия», – акцентирует он.

    В заключение эксперт указал, что противнику становится крайне тяжело оборонять агломерацию. Это связано с ожидаемым падением Константиновки, а также с крайне тяжелым положением ВСУ в районе высоты Рай-Александровка и в Красном Лимане. «ВС России контролируют главные высоты и два предполья. Так что слухи о заявлениях главкома ВСУ Сырского о скорой утрате Славянска и Краматорска до конца года – это не пугалка со стороны украинского генштаба, а констатация неизбежного», – резюмировал Анпилогов.

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