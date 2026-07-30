Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Пожар в логистическом центре Пензы после атаки беспилотников локализовали
Спасатели остановили распространение огня на территории складского комплекса в Пензе, для тушения которого дополнительно задействовали специальный вертолет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«К настоящему моменту пожар удалось локализовать», – написал глава региона в своем канале в Max.
На помощь местным спасателям прибыл вертолет МЧС России, оснащенный специальной емкостью для забора и сброса воды. Глава региона отметил, что применение авиации позволяет бороться с огнем в недоступных для наземной техники местах, что значительно ускоряет процесс тушения.
Напомним, территорию этого крупного логистического центра поразили 15 украинских беспилотников.
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