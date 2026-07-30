Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Семья с ребенком погибла при атаке США на иранский остров Кешм
Авиационный удар вооруженных сил США по иранскому острову Кешм в Персидском заливе унес жизни троих мирных жителей, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
Жертвами атаки стали ребенок и его родители, еще двое несовершеннолетних получили ранения, передает ТАСС.
«Сегодня на рассвете американский противник <…> нанес авиаудар по двум простым домам местных жителей на острове Кешм, убив ребенка и его родителей, а также ранив еще двоих детей», – говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Tasnim.
В середине июля американские военные нанесли серию ударов по иранскому острову Кешм.
Позже Соединенные Штаты впервые задействовали стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции.
В ответ иранские вооруженные силы уничтожили три американских истребителя F-35 на авиабазе в Иордании.