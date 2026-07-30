Семья с ребенком погибла при атаке США на иранский остров Кешм

Tекст: Валерия Городецкая

Жертвами атаки стали ребенок и его родители, еще двое несовершеннолетних получили ранения, передает ТАСС.

«Сегодня на рассвете американский противник <…> нанес авиаудар по двум простым домам местных жителей на острове Кешм, убив ребенка и его родителей, а также ранив еще двоих детей», – говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Tasnim.

В середине июля американские военные нанесли серию ударов по иранскому острову Кешм.

Позже Соединенные Штаты впервые задействовали стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции.

В ответ иранские вооруженные силы уничтожили три американских истребителя F-35 на авиабазе в Иордании.