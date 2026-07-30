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Умерла солистка группы Chantels Арлин Смит
Умерла солистка американской группы Chantels Арлин Смит
В Нью-Йорке ушла из жизни соосновательница и солистка женского вокального коллектива Chantels Арлин Смит, известная по исполнению песни «Maybe».
Американская певица умерла в больнице по естественным причинам, передает РИА «Новости». Информацию о кончине исполнительницы подтвердил ее друг Мэтт Бекофф.
«Ушла из жизни Арлин Смит, участница оригинального состава Chantels, написавшая и исполнившая ведущую партию в классическом хите этой женской R&B-группы 1957 года «Maybe». Ей было 84 года», – сообщило издание Hollywood Reporter.
Арлин Смит стала соавтором и голосом одного из самых ярких хитов эпохи ду-воп. В 2003 году композиция «Maybe» заняла 199-е место в рейтинге «500 величайших песен всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Сама группа Chantels, созданная в 1950-х, стала одним из первых женских R&B-коллективов, получивших национальное признание в США, а в 2002 году была включена в Зал славы вокальных групп.
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