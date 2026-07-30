Стоимость газа в Европе опустилась ниже 700 долларов

Биржевые котировки газа в Европе упали до 695 долларов

Tекст: Мария Иванова

Торги на лондонской бирже ICE зафиксировали падение котировок до 695 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

Открытие сессии началось с отметки 726,2 доллара, однако к середине дня показатель заметно снизился.

Резкий рост стоимости энергоносителей наблюдался весной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение тогда составило 853,7 доллара за 1 тыс. кубометров после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа.

После весеннего скачка рынок продемонстрировал коррекцию: за апрель топливо подешевело на 14%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовских фьючерсов на лондонской площадке ICE увеличилась до 694,9 доллара за тысячу кубометров.

Несколькими днями ранее котировки на европейском хабе TTF опустились ниже отметки в 700 долларов.

До этого биржевые цены на газ в Нидерландах достигали уровня 681 доллара за тысячу кубометров.