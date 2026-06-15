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Россия заняла второе место по стоимости поставок СПГ в Евросоюз
В апреле российские поставки сжиженного природного газа в европейские страны достигли 705 млн евро, увеличившись на 35% по сравнению с прошлым годом.
По итогам апреля текущего года Россия заняла второе место по стоимости поставок сжиженного природного газа в страны Евросоюза с долей 16,4%, передает ТАСС. В денежном выражении объем закупок составил 705 млн евро, что превышает показатели аналогичного месяца прошлого года на 35%.
Первое место уверенно удерживают США, обеспечившие 61% поставок на сумму 2,6 млрд евро. При этом в целом за первые четыре месяца 2026 года Евросоюз снизил закупки российского газа на 17%, до 4,6 млрд евро. Из этой суммы на трубопроводный газ пришлось 1,8 млрд евро, а на СПГ – 2,8 млрд евро.
Среди европейских стран главными покупателями российского СПГ в апреле стали Бельгия, Франция и Испания, заплатившие 261 млн, 196 млн и 182 млн евро соответственно. В общей стоимости импорта газа всех видов в Евросоюз Россия по итогам апреля заняла четвертое место с долей 15,8%, уступив США, Норвегии и Алжиру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В январе – апреле 2026 года экспорт российского СПГ в европейские страны ощутимо возрос.
По итогам февраля 2026 года Россия заняла второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.