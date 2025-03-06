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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    22 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    4 комментария
    6 марта 2025, 11:46 • Новости дня

    Франция заявила о передаче собственных разведданных Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция продолжает предоставлять разведывательную информацию Украине, о чем сообщил министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню, подчеркнув, что страна обладает собственными возможностями в этой сфере.

    Франция продолжает делиться с Украиной разведывательной информацией, сообщает ТАСС.

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подтвердил эту информацию в интервью радиостанции France Inter. Он подчеркнул, что Франция имеет собственные разведывательные возможности и активно использует их для поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о победе России после отказа Конгресса поддерживать Украину финансово и военно. Страны НАТО столкнулись с ростом недоверия в обмене разведданными, что ухудшило сотрудничество внутри альянса. ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной, что стало еще одним шагом к снижению поддержки Киева со стороны Запада.

    5 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    В США заявили о пересмотре всех отношений с Украиной

    Уолтц заявил, что США пересматривают все аспекты отношений с Украиной

    В США заявили о пересмотре всех отношений с Украиной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли остается приостановленной передача Вашингтоном Киеву разведывательной информации, заявил, что США в настоящее время пересматривают все свои отношения с Украиной, передает ТАСС.

    Уолтц также сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Fox News и Bloomberg со ссылкой на Пентагон сообщили о том, что Вашингтон приостановил всю военную помощь Украине.

    Коментарии (8)
    5 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе

    Sky News: США приказали развернуть в воздухе самолеты с оружием для Украины

    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе
    @ US DOD/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине, сообщил телеканал Sky News.

    Источник телеканала сообщил, что самолеты США, несущие вооружение для Киева, были вынуждены развернуться в воздухе после получения приказа о приостановке военной помощи Украине. Это произошло в период, когда Соединенные Штаты активно перебрасывали военную технику на Украину, передает RT.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot могут закончиться на Украине за несколько недель после решения президента США остановить военную помощь Киеву.

    Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что США отключили Украине системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных систем HIMARS.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной.

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    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    6 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией

    Госсекретарь США назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией
    @ Aaron Schwartz/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.

    Рубио отметил, что США активно поддерживают Украину в этом конфликте, в то время как Россия стоит на другой стороне, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность как можно скорее положить конец этой прокси-войне, учитывая угрозы, которые она несет для глобальной безопасности. Рубио акцентировал внимание на том, что конфликт происходит между странами, обладающими ядерным оружием, что делает ситуацию особенно опасной.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

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    5 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Политолог Трухачев: Трамп не пустит на порог Белого дома Стармера и Макрона с Зеленским

    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Белом доме не воспринимают премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее сообщалось, что Киев, Париж и Лондон создали новый план урегулирования конфликта на Украине и намерены представить его Дональду Трампу.

    «Не удивлюсь, если президент США Дональд Трамп даже не пустит на порог Белого дома премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с той «бумажкой», которую они называют планом урегулирования конфликта на Украине», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», – сыронизировал эксперт.

    «Что касается плана, то там указаны отдельные предложения: перемирие в небе и на море, освобождение заключенных. Но в Вашингтоне, скорее всего, не захотят это рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе», – продолжил собеседник.

    «Более того, в плане нет и намека на решение самих причин кризиса на Украине. Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», – отметил аналитик.

    «Думаю, основными европейскими переговорщиками с США станут генсек НАТО Марк Рютте – от либеральной страты, президент Финляндии Александр Стубб – от системных консерваторов, премьер Италии Джорджа Мелони – от евроскептиков, президент Чехии Петр Павел – от технократов и бывший президент Словении Борут Пахор – от левого крыла. Их голоса для Трампа кажутся весомее», – резюмировал политолог.

    Ранее стали известны пункты нового проекта урегулирования украинского кризиса, который премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский хотят на будущей неделе представить американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Daily Mail.

    В тексте указаны: освобождение заключенных и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также упоминается немедленное прекращение боевых действий на море.

    Франция и Британия уже разрабатывали первый вариант плана прекращения огня на Украине. Как сообщал Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнял, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – говорил он.

    Но в реальности этот план не стоит бумаги, на которой он изложен, говорил газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда».

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    5 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Военкома из Ивано-Франковска оштрафовали за мобилизацию россиянина

    Украинский военком незаконно мобилизовал россиянина и получил штраф 17 тыс. гривен

    Tекст: Максим Попов

    Суд в Ивано-Франковске оштрафовал сотрудника ТЦК за незаконную мобилизацию гражданина России, который не подлежал призыву на службу, сообщило «Захид.нет».

    По информации издания, в Ивано-Франковской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) незаконно мобилизовал гражданина России, передает ТАСС. Инцидент произошел 6 февраля, когда местный военком, зная, что у мужчины нет украинского гражданства и он не подлежит призыву, направил его на военно-врачебную комиссию.

    После прохождения комиссии россиянин был поставлен на воинский учет и включен в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть. Однако невеста мобилизованного обратилась в прокуратуру, что привело к судебному разбирательству. Как итог, на военкома был составлен административный протокол за превышение служебных полномочий, и суд назначил ему штраф в размере 17 тыс. гривен, что эквивалентно 408 долларам по нынешнему курсу.

    На судебное заседание военком не явился, однако он подал заявление о признании вины. Издание не сообщает о дальнейшей судьбе мобилизованного россиянина.

    До этого газета ВЗГЛЯД написала, как в Харькове украинский военком сбил велосипедиста и отправил его в армию.

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    5 марта 2025, 23:49 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля

    Российские войска вышли на окраины села на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, где начались бои за его освобождение.

    Российские войска группировки «Восток» подошли к окраинам села Вольное Поле, сообщает РИА «Новости». Село расположено на стыке границ российских регионов: Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины.

    По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, войска достигли этого населенного пункта после освобождения соседнего села Привольное. Оба этих села находятся на западе Донецкой Народной Республики (ДНР).

    «Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои», – отметил Рогов. Он добавил, что Вольное Поле находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.

    Рогов также сообщил, что боевые действия уже идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорные пункты боевиков ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы активизировали боевые действия на границе ДНР и Запорожья, ведя наступление в районах населенных пунктов Вольное поле, Днепроэнергия и Веселое.

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    5 марта 2025, 21:51 • Новости дня
    Economist: США отключили Украине системы целеуказания для HIMARS
    Economist: США отключили Украине системы целеуказания для HIMARS
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что США отключили Украине системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных систем HIMARS.

    Сообщение о прекращении предоставления данных было опубликовано корреспондентом журнала Economist Оливером Кэрроллом в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». Как пишет журналист, Америка приняла решение отключить ключевую линию связи, через которую Украина получала информацию о воздушных атаках, и целеуказания для систем HIMARS.

    Кэрролл уточнил, что отключение произошло в 14:00 по киевскому времени (15:00 мск). Он добавил, что Украина теперь лишена возможности получать в реальном времени информацию для осуществления дальних ударов.

    Ранее США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Также сообщалось, что американские власти запретили британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

    Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. По его словам, такой шаг приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов.

    Коментарии (9)
    5 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах, цель которых пока не раскрыта, заявил Елисейский дворец.

    Елисейский дворец подтвердил информацию о предстоящей поездке президента Франции, премьер-министра Великобритании и украинского президента в Вашингтон, передает ТАСС.

    Официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже отметила, что точная дата визита пока не определена. Ожидается, что встреча состоится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США.

    Политолог Вадим Трухачев заявил, что в Белом доме не воспринимают Стармера, Макрона и Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал.

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    5 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Объявлены сроки исчерпания запасов ракет Patriot на Украине без поставок США

    CNN: Киеву грозит дефицит ракет для Patriot через несколько недель без поставок США

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти могут столкнуться с нехваткой ракет для зенитных комплексов Patriot уже в ближайшие недели, если не будет новых поставок от США, передает CNN.

    Как сообщает CNN, запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве могут истощиться в течение нескольких недель, если не будут осуществлены новые поставки из США. Украинский чиновник отметил, что в настоящее время нет альтернативы, способной заменить комплексы Patriot. Однако точное количество оставшихся ракет для американских комплексов по-прежнему неясно.

    Телеканал CNN подчеркивает, что отсутствие ясности в вопросе о запасах ракет вызывает обеспокоенность среди украинских властей. Комплексы Patriot играют ключевую роль в обороне Киева, и их утрата может значительно ослабить обороноспособность Украины.

    По данным CNN, Киев остается в ожидании решений Вашингтона о дальнейшем снабжении ракетами для комплексов, которые являются одной из основных систем ПВО страны. Между тем, отсутствие четкого ответа со стороны США может стать серьезным вызовом для украинской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник польского министра обороны генерал Мечислав Бенек считает, что без помощи США Украине хватит оружия на два месяца, при этом наибольшие проблемы возникнут с запасами ракет для системы Patriot.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил. ВСУ совместно с союзниками начали искать замену американским системам ПВО на фоне встречи Трампа с Зеленским.

    Коментарии (4)
    6 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину

    ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину

    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности готова предложить различные варианты помощи, если Евросоюз решит отправить военные контингенты на Украину, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Тасмагамбетов отметил, что в европейских столицах регулярно обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину, но до сих пор такие контингенты там официально не появились. Он подчеркнул, что потенциальная отправка войск может создать опасную ситуацию в регионе, сообщили «Известия».

    «При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами», – заявил Тасмагамбетов.

    Генсек также выразил сомнения, что население Евросоюза поддержит решение о развертывании своих военных на Украине. Он добавил, что даже участие контингентов в полицейских или наблюдательных миссиях может стать бременем для европейского общества.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    5 марта 2025, 13:00 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных

    Военный эксперт Кашин: Ограничение США на передачу Британией ВСУ разведданных изменит динамику боевых действий

    Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных
    @ ZUMA/Global Look Pres

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. Такой шаг приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Вашингтон запретил Британии передавать ВСУ американские разведданные.

    «Издание Daily Mail, сообщившее о запрете, довольно ненадежный источник. Известны случаи, когда таблоид выдавал непроверенную информацию разного характера. Тем не менее, если исходить из того, что газета опубликовала правду об ограничении делиться американскими разведданными с Украиной, то это требует особого внимания», – отметил военный эксперт Василий Кашин.

    Он напомнил, что ранее западные СМИ рассказывали о разведывательном сотрудничестве между Вашингтоном и Киевом. Так, в материале The New York Times говорилось о наличии на украинской территории центров, где работают в том числе специалисты из США. «В задачи подобных структур входила обработка сведений, обмен данными, проведение совместных операций, среди которых – планирование применения ударных беспилотников вглубь России», – детализировал собеседник.

    Американские советники присутствуют также в СБУ и, вероятно, в военной разведке Украины, добавил эксперт. «Соединенные Штаты не только передают информацию Киеву, но и используют страну для ведения разведки в отношении России. Вашингтон пользуется родственными связями между украинцами и россиянами, а также наличием в бывшей советской республике многочисленных кадров со знанием русского языка и культуры», – рассуждает Кашин.

    «Полностью остановить такое сотрудничество представляется сложным процессом. Однако Америка, судя по всему, начала перекрывать наиболее чувствительные и важные каналы обмена данными, а также запрещать своим младшим союзникам без специфического разрешения делиться сведениями с украинским руководством. Это касается в том числе и Британии, которая сотрудничает с Киевом через центр правительственной связи», – допускает аналитик.

    По его мнению, логичным в этой связи было бы решение Штатов запретить Европе поставлять ВСУ оружие американского производства. «Но шаги в этом направлении пока не предприняты», – заметил собеседник. Впрочем, потенциальное ограничение по разведданным может стать критичным для Киева и иметь серьезные последствия, продолжил Кашин.

    Так, по его оценкам, ударом для киевского руководства станет, если США перестанут делиться с ними данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. «Это приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов», – считает эксперт.

    Он объясняет: противник на основе американской информации о расположении российских радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов прокладывает достаточно сложные маршруты для беспилотников. «Без подобной помощи со стороны союзников ВСУ фактически ослепнут. Спутник – это главный источник информации для Киева», – акцентировал аналитик.

    Кашин напомнил, что американские космические системы ведут наблюдение за аэродромами базирования стратегической авиации России. Также осуществляется радиоэлектронная разведка и патрулирование вдоль границ РФ. «Все это играет важную роль в оценке ситуации. Без информирования со стороны США или той же Британии противник начнет пропускать российские удары», – пояснил спикер.

    Кроме того, под ограничения Штатов могут попасть передача данных киберразведки, считает специалист. «Американцы проводят крупные кибероперации в отношении России. Они, бывает, крадут документы, различную информацию. Затем эти сведения широко используются в планировании операций», – детализировал он. Наконец Киев, вероятно, лишится информации от американских агентурных источников, которыми не смогут делиться Британия и другие партнеры.

    Так или иначе, разведданные имеют огромное значение для боевых действий. Благодаря этому противник видит сосредоточение российских сил в том или ином районе, бьет вглубь России и своевременно реагирует на атаки со стороны ВС РФ. Лишившись таких возможностей, ВСУ столкнутся с серьезными последствиями. В результате заметно изменится динамика боевых действий», – резюмировал Кашин.

    Ранее стало известно, что Вашингтон запретил Лондону делиться американскими разведданными с Украиной. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на эксперта военной разведки королевства Фила Ингрэма.

    По информации издания, соответствующий приказ получили центр правительственной связи Британии (Government Communications Headquarters, GCHQ) и британские разведывательные агентства. Как пишет DM, американские разведанные, которые передавали службы королевства, называются Rel UKR – сокращение от Releasable to Ukraine («Подлежит разглашению Украине»).

    Отмечается, что США «будут жестко контролировать распространение своих разведданных на Украине». Это будет осуществляться через агентства, базирующиеся в Киеве.

    Напомним, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа приостановила военную помощь Украине. Решение затрагивает все поставки американского вооружения, включая то, которое уже находится на самолетах, кораблях или ждет отправки на Украину из Польши. Условием для возобновления станет демонстрация приверженности миру со стороны Киева.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Европа стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника.

    Коментарии (4)
    5 марта 2025, 16:20 • Новости дня
    Уолтц: США обсуждают с Украиной место и дату мирных переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

    Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News, что американская администрация ведет обсуждение с Украиной о проведении возможных мирных переговоров, передает РИА «Новости». Он отметил, что рассматриваются вопросы о месте и дате, а также составе команд для участия в переговорах.

    Советник американского лидера подчеркнул, что это является позитивным шагом к началу переговоров, целью которых будет достижение мира.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине на данный момент не проводятся.

    Она также заявила, что по итогам встреч между Россией и США наметились определенные развязки, хотя ряд вопросов остается нерешенным.

    Коментарии (3)
    5 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Кремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине

    Песков назвал Минск идеальным местом для переговоров Путина, Трампа и Зеленского

    Кремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль считает Минск идеальной площадкой для переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, но этот вопрос не обсуждался и не поднимался, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что хотя переговоры о встрече лидеров России, США и Украины в Минске пока не начаты, Москва считает столицу Белоруссии идеальным местом для таких переговоров, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Минск является главным союзником России, что делает его подходящей локацией для обсуждения важных международных вопросов.

    Песков отметил, что вопрос о проведении переговоров в Минске пока не поднимался и не обсуждался.

    Также представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин готов обсудить с Александром Лукашенко сотрудничество с Белоруссией в области редкоземельных металлов. Пока конкретных планов на этот счет нет, но в случае возникновения потребности в обсуждении, президент России готов к диалогу.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

    Песков сообщал во вторник, что Путин и Лукашенко регулярно поднимают тему Украины на своих встречах и в телефонных разговорах.

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    5 марта 2025, 22:37 • Новости дня
    Макрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС

    Макрон решил начать обсуждение с союзниками о защите ЕС французским ЯО

    Макрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС
    @ REUTERS/Evan Buhler

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.

    Макрон в обращении к гражданам Франции заявил о своем намерении начать стратегические дебаты по вопросу использования французского ядерного арсенала для защиты европейских союзников, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении Макрон подчеркнул, что, независимо от результатов будущих обсуждений, окончательное решение об использовании ядерного оружия останется за президентом республики.

    Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция не должна делиться своим ядерным арсеналом.

    До этого лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил Германии полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, а не только на США, в контексте европейской безопасности.

    Также сообщалось, что Франция рассматривает возможность разместить ядерные истребители в Германии в случае вывода американских войск из Европы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько есть у Франции возможность обеспечить ЕС «ядерный зонтик» для сдерживания России.

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    6 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского

    Politico: США тайно обсудили с оппонентами Зеленского выборы на Украине

    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом провел секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Владимира Зеленского, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и членов партии бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Американские чиновники Белого дома провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в числе участников обсуждений были Тимошенко и Порошенко, передает РИА «Новости».

    По информации издания, переговоры касались возможности проведения срочных президентских выборов на Украине.

    Вашингтон уверен, что Зеленский не сможет набрать достаточное количество голосов, главным образом из-за утомленности украинцев от продолжающихся боевых действий и общественного недовольства коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал главу Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США. Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

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